Die 30 «coolsten Reiseziele» für 2024 – laut «National Geographic»

Wenn du im Winter schon von Palmen, Sonne und Meer träumst, kannst du dich schon mal in die Reiseziel-Recherche stürzen. Denn es ist gar nicht so einfach, Monate vor der Reise zu wissen, wo man hin will. Soll es wirklich eine heisse Destination werden oder willst du eine Stadt bereisen oder eine Entdeckungsreise machen?