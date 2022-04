369-Manifestieren: So funktioniert der Tiktok-Trend

Die Liebe des Lebens finden, mehr Geld verdienen oder in die Traumwohnung einziehen: Wer sich diese Dinge ganz genau vorstellt, wird sie über kurze oder lange Zeit fast wie magisch anziehen. Oder anders gesagt: Wer das Universum um einen Gefallen bittet und fest an dessen Erfüllung glaubt, wird Antwort bekommen. Nach diesem Glauben funktioniert Manifestieren.

Eine magische Formel?

Bei der 369-Methode gibt es verschiedene Auslegungsformen. Eine davon lautet, so, dass du deinen Wunsch dreimal am Morgen, sechsmal am Mittag und neunmal am Abend aufschreiben und dir dessen Erfüllung (Wie wird es geschehen? Wie wirst du dich fühlen?) ganz klar in deinen Gedanken vorstellen sollst. Das wiederholst du laut dem Trend für mindestens 21 Tage – oder so lange, bis sich dein Wunsch erfüllt.