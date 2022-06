4 Schweizer Städte sind unter den Top 30 für die Familiengründung

Die Sprachlern-App Preply hat in einer Studie die besten europäischen Städte zur Familiengründung ermittelt. Dabei wurden mehr als 130 Städte in den drei Kategorien Bildung, Gesundheit und Sicherheit sowie Freizeit und Lebensstil analysiert. Verglichen hat die Studie dabei Faktoren wie unter anderem die Dauer der Elternzeit, Erholungsgebiete oder kostenlose Gesundheitsversorgungen. Unter die Top 30 haben es auch vier Schweizer Städte geschafft.

Auch die Schweiz ist in der Studie mit vier Städten prominent vertreten. Weitaus am besten schneidet dabei Bern ab, welches nur knapp an den zehn kinderfreundlichsten Städten Europas vorbeischrammt und den elften Platz belegt. Genf ergattert sich den Platz 15, Lausanne schafft es auf Platz 17, dicht gefolgt von Basel auf Platz 19.