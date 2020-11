Die 5 Beauty-Lieblinge der Woche

Marion Cotillard flirtet für Chanel N°5 mit dem Mond

Die Video-Kampagnen für den Kultduft Chanel N°5 waren schon immer etwas Besonderes, denen nicht einmal Brad Pitt (der Schauspieler repräsentierte das Parfüm 2012 und sorgte damit für tüchtig Aufsehen) den Zauber nehmen konnte. Diese sind nämlich jeweils märchenhaft inszeniert und entführen dich in eine traumhafte Pariser Liebesgeschichte. Nach Nicole Kidman und Lily Rose Depp ist es nun an Oscarpreisträgerin Marion Cotillard, den legendären Duft zu repräsentieren. Und zwar, in dem sie dich am Arm des Tänzers der Pariser Nationaloper, Jérémie Bélingard, auf den Mond entführt. Ein traumhaft-magisches Setting, das perfekt zur kommenden Weihnachtszeit passt und für Hoffnung sorgt, finde ich.

Schön schlafen mit Lush

Lea Lu ist das neue Gesicht von ananné

Die vegane und natürliche Gesichts- und Körperpflegelinie ananné, was auf griechisch Regeneration bedeutet, wurde 2009 von Prof. Dr. med. Urs Pohlman gegründet und im vergangenen September nach einem Redesign neu in die Schweiz eingeführt. Nun hat ananné schon die nächste News für dich bereit. Denn mit der Schweizer Sängerin und Songwriterin Lea Lu hat die Wirkstoffmarke eine Ambassadorin gefunden, die ich persönlich als eine Schönheit #insideout empfinde. Sie selbst sagt über ihr neues Engagement: «Ich bin begeistert von den ananné-Pflegeprodukten. Seit der ersten Anwendung fühlt sich meine Haut regeneriert, angeregt und genährt an. Besonders das Zusammenspiel der Haut mit den natürlichen Inhaltsstoffen begeistert mich – die Haut nimmt daraus, was sie braucht und wirkt so in ihrem eigenen Rhythmus mit.» Muss ich definitiv ausprobieren.