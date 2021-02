Mit der neuen sowie teils limitierten Bade- und Körperpflegelinie Le Bain de Chance möchte Chanel, dass du in Glück badest. Ab Fr. 60.– in Chanel-Boutiquen, ab Anfang März.

Ein Handdesinfektionsgel, das nicht klebt und fein riecht

Mit Handdesinfektionsmitteln ist es so eine Sache: Entweder sie riechen wie billiger Fusel, brennen oder fühlen sich klebrig an. Glücklicherweise hat die Parfümeriekette Marionnaud nun den Hand-Sanitizer-Brand Touchland exklusiv ins Sortiment aufgenommen: Denn diese Desinfektionsmittel sehen nicht nur gut aus, sie spenden Feuchtigkeit, ziehen schnell ein, kleben nicht und sind mit ätherischen Ölen versehen. Zudem sind die handlichen Dinger in sieben verschiedenen Duftrichtungen erhältlich: Aloe Vera, Zitrus, Lavendel, Beeren, Wassermelone, Minze und Vanille/Zimt. Yay!

Kneipp feiert 130 Jahre Jubliäum

Mit Chanel in Glück baden

Winterhaut ade

Tom Fords schönste Runway-Beauty-Looks

Hat Designer und King of Cool Tom Ford etwa Sehnsucht nach der Vergangenheit? Er zeigte Beauty-Redaktorinnen und -Redaktoren nämlich am Dienstagabend via Zoom die liebsten Beauty-Looks aus vergangenen Modeschauen. Darunter etwa jenen von seiner letztjährigen Winterpräsentation, der mit Make-up ein Spiel aus Licht und Schatten darstellt. Damit du den Look daheim nachschminken kannst, hat Tom Fords MUA-Team für dich auf Instagram die vier dafür erforderlichen Schmink-Schritte notiert, inklusive der dafür jeweils verwendeten Produkte.