Die 5 Beauty-Lieblinge der Woche

Hypoallergene Pflege aus dem Appenzell

Das Appenzell hat in den kommenden Jahren so einiges zu feiern. Unter anderem jährt sich nächstes Jahr der Beschluss des Bundesgerichts , den Appenzeller Frauen das Frauenstimmrecht zu gewähren, zum 30. Mal. Und 2022 ist es genau 40 Jahr e her, seit der so genannte Appenzeller Ziegenpionier Albert Koch die damals vom Aussterben bedrohten Appenzeller Ziegen und ihre wertvollen Produkte bis weit über die Grenzen der Schweiz bekannt gemacht hat. Darunter die Ziegenmolke, die Albert und seinen Sohn Mathias auf die Idee gebracht hat, die Hautpflegelinie LediBelle zu kreieren. Hierfür greifen die jetzigen Naturkosmetik-Hersteller auf die Tradition der Molkebäder im Appenzellerland zurück, die sie mit der vitalisierenden Kraft der dortigen Jakobsquelle verbinden. Ferner sorgen natürliche Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Avocadoöl, Edelweiss, Hyaluronsäure, Jojobaöl, Moringaöl, Sheabutter und Wiesenschaumkraut für eine zellerneuernde Wirkung, wobei sich sämtliche Pflegeprodukte von LediBelle insbesondere für hypoallergene und empfindliche Haut eignen. Perfekt für die anstehende Wintersaison. Weitere Infos auf Ledibelle.ch

Sommerlicher Glow im Gesicht, auch im Winter

Die Temperaturen sinken und damit auch die Luftfeuchtigkeit. Wir verbringen wieder vermehrt Zeit zuhause, dabei spielt ein gutes Raumklima eine entscheidende Rolle, da es nicht nur für ein besseres Wohlbefinden sorgt, sondern auch das Hautbild unterstützen kann. Das geht gut mit Luftbefeuchtern - Stars wie Mariah Carey schwören drauf. Die Sängerin soll sogar 20 Stück davon bei sich zu Hause rumstehen haben. So viel brauchst du natürlich nicht. Was aber genau die Benefits eines Luftbefeuchters wie zum Beispiel dem Dyson Pure Humidify + Cool, sind, erklärt dir Dr. Liv Kraemer, Fachärztin für Dermatologie aus Zürich , in ihrem Instagram-Video oben.

Weihnachtsgrüsse von Valmont

Die bereits kultige Prime Renewing Pack-Maske ist seit über 30 Jahren ein Bestseller der Schweizer Luxus-Hautpflegemarke Valmont. Kein Wunder, denn die Maske macht dich sofort frisch - selbst nach wenig Schlaf wie ich mich selbst schon habe überzeugen können. Ich schwöre dabei auf das Intensiv-Treatment. Und das geht so: Eine dicke Schicht auf die gereinigte Haut auftragen und 20 Minuten einwirken lassen und die Reste mit eine m feuchten T uch abwaschen. Et voilà und schon ha st du Glow im Gesicht, was unter anderem an Ingredienzen wie dem Cellular Prime Complex (das ist eine sogenannte und superhydratisierende 3-fach DNS), einem Peptid-Cocktail sowie Titandioxid und Menthyllactat liegt. Passend zur kommenden Weihnachtszeit gibts die Prime Renewing-Pack Maske nun im festlichen Design und erstmals in einer Grösse von 75ml. Günstig geht ehrlich gesagt anders, ich finde hier aber jeden Franken wert.

Hohe Deckkraft ohne Kleister-Effekt

Dank Homeoffice aber auch einem Trend zu mehr Natürlichkeit, sind extrem deckende Foundations wie jeweils in Beauty -Tutorials auf YouTube ge zeigt (hallo, Jeffree Star) nicht mehr angesagt. Du willst ja schliesslich nicht wie zugekleistert aussehen oder? Das sieht der Make-up- und Pflebebrand Clarins genauso und hat nun die in 35 Farbtönen erhältliche Everlasting Foundation lanciert. Eine Foundation mit hoher Deckkraft, die zwar den ganzen Tag hält, aber natürlich wirkt. Das liegt an darin enthaltenen Extrakten aus Bambuspuder, Quinoa, Haferzucker und einem Micropatch Vegetal, der die Haut vor dem Austrocknen bewahrt. Dank der soften Foundation kannst du Unregelmässigkeiten, Rötungen und sogar Muttermale abdecken, wobei die ultra-leichte Textur sich super mit deiner Haut verblendet. Ich bin jedenfalls schon Fan davon.

Dufterfrischer für das Badezimmer oder WC

In d ie erste gemeinsame Wohnung mit deinem Boyfriend zu ziehen , kann schon die eine oder andere Herausforderung mit sich bringen. So zum Beispiel bei meiner Schwester geschehen. Achtung , es wird jetzt es bitzeli grusig. Wie sie mir nämlich mal mit hochrotem Gesicht erzählt hat, habe ihr Lover nach einem grossen Geschäft die WC-Schüssel nicht gereinigt. Wie das ausgesehen haben muss, kannst du dir bestimmt vorstellen. Geruch inklusive. Gegen das Nicht-Putzen kannst du eigentlich nur das tun: Ihn mit dem Gebrauch einer WC-Bürste vertraut machen. Gegen den Geruch dagegen, gibts von Aesop eine fantastische Lösung: Die Post-Poo-Drops sind ein pflanzlicher Dufterfrischer für das Badezimmer oder WC, der mit ätherischen Ölen aus Mandarinenschale, Ylang Ylang und Mandarinenschalen unerwünschte Gerüche neutralisiert. Das klappt gut, indem du nach dem Spülen eine Pipettenlänge in die Toilettenschüssel g ibst . Zusätzliche Tropfen im Handwaschbecken verstärken das Aroma zum Vorteil der nachfolgenden WC- Besucher .