Die 5 Beauty-Lieblinge der Woche

Die Mehrzweck-Creme Egyptian Magic hilft bei trockener Haut, Schürfwunden, Sonnenbrand und macht sogar rissige Lippen wieder kussweich: Ab Fr. 10.90 auf Impo.ch Instagram egyptianmagic Kein anderer als Ben Gorham höchstpersönlich, seines Zeichens Duft-Rockstar und Gründer des Parfumlabels Byredo, hat exklusiv für Ikea die Duftkerzenkollektion Osynlig (je Fr. 14.95) entwickelt. zvg Zusammen mit den Brands Velvet Novel und Die Eisenhand stellt Lunear, der Schweizer Onlineshop für ganzheitliches Wohlbefinden, am 17. Oktober seine Produktnews in einem Luzerner Pop-up-Store vor. Instagram lunearofficial

Wundercreme

Neulich hat es mich so richtig umgehauen und ich habe mir dabei das Knie ziemlich aufgeschürft. Glücklicherweise hatte meine Freundin Izzy die Mehrzweck-Hautpflegecreme Egyptian Magic im Bad stehen, womit sie mich nach meinem "Unfall" verarztet hat. Falls du dich wunderst, warum hier statt Wundheilcreme ein Beauty-Creme-Töpfli zum Einsatz gekommen ist: Das Naturprodukt enthält neben Olivenöl ganz viele von Bienen produzierte Wirkstoffe wie Propolis, Bienenwachs, Bienenpollen und Gelée-Royal-Honig und ist somit antibiotisch, entzündungshemmend und beschleunigt sogar die Wundheilung. Ich habe es ausprobiert und bin begeistert. So schnell bin ich eine Schürfwunde noch nie losgeworden. Und: Gegen Sonnenbrand hilft Egyptian Magic übrigens auch, wie ich letzte Woche in Athen festgestellt habe.

Von Ikea gibts jetzt exklusive Duftkerzen

Mit seinem 2006 gegründeten Parfumlabel Byredo Parfums gehört Ben Gorham mittlerweile zu den wichtigsten Nasen in der Beauty-Branche. Seine Spezialität: Der Schwede und ehemalige Basketballprofi (!) entführt mit seinen Düften in fremde Welten. Zudem beruhen viele seiner Parfumkreationen auf persönlichen Erinnerungen. Solche waren auch die Inspiration für die exklusive 13-teilige Duftkerzenkollektion Osynlig, die er in Zusammenarbeit mit dem Möbelriesen Ikea entwickelt hat. Erhältlich sein, werden die in Duftrichtungen wie Fresh, Floral und Woody gegliederten Kerzen zwar erst im November, du bekommst so aber schon mal eine erste Idee fürs Weihnachtsshopping.

Vulvaprodukte entdecken

Nicht nur Gwyneth Paltrow befasst sich intensiv mit Vulva-Pflege. Stefanie und Marlen von Lunear, dem Schweizer Onlineshop für ganzheitliches Wohlbefinden, befassen sich ebenfalls mit dem Thema. Und bieten in ihrem Shop Pflege auf natürlicher Basis für sämtliche Frauenthemen – etwa Mens, Schwangerschaft oder Menopause – an. Diesen Samstag stellen die Lunear-Gründerinnen, gemeinsam mit dem Modelabel Velvet Novel und dem Schmuckatelier Die Eisenhand ihre Produktnews vor. Genauer: Du kannst am 17. Oktober von 11 bis 17 Uhr im Luzerner Neubad Pool Produkte und Rituale entdecken. Darunter Massageöle, Vulvaprodukte oder Räucherwaren, die dir dabei helfen auf deinen Körper und deine Bedürfnisse zu hören. Hingehen lohnt sich!

Make-up für Wonder Woman-Fans

Gut drei Jahre ist es her seit der Actionfilm Wonder Women im Kino gezeigt wurde. Kurz vor Weihnachten kommt hier die Fortsetzung um die Amazone Diana Prince auf die Leinwand. Passend dazu bringt die Kosmetikmarke Revlon eine limitierte Kollektion heraus. Natürlich, denn Gal Gadot aka Wonder Woman ist schliesslich Markenbotschafterin des Brands. Die insgesamt siebenteilige Make-up-Kollektion Revlon x Wonder Woman 1984 (ab Fr. 14.90) wird ab Ende Oktober erhältlich sein und neben Lippenstift, Lip Polish und Nagellack auch einen Highglihter enthalten, der farblich von Dianas Rüstung inspiriert ist.

Jubiläums-Kollektion von Rituals

Dieses Jahr feiert die Körperpflegemarke Rituals Cosmetics ihren 20. Geburtstag und zelebriert dieses Ereignis mit der limitierten Amsterdam Collection. Die zauberhafte und vom historischen Delft-Vasen-Design inspirierte Verpackung ist übrigens in Kooperation mit dem Rijksmuseum entstanden. Und: Die Limited Edition wird es noch bis März 2021 zu shoppen geben.