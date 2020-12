Die 5 Beauty-Lieblinge der Woche

Achtsamkeits-Workshop mit Rituals, Sorea Holistic Beauty und Yoga Nora

Mehr Mindfulness geht immer. Denn was gerade so auf der Welt abgeht, ist alles andere als beruhigend. Das sieht der Pflege-Brand Rituals genauso und hat darum mit den Achtsamkeits-Expertinnen Graciella Huber von @sorea_beauty und der Rituals-Ambassadorin @yoga_nora zusammengespannt und am vergangenen Dienstag einen Live-Mindfulness-Workshop veranstaltet. Im IGTV-Austausch kannst du Alltagsübungen zum Thema Mindfulness streamen, eine Achtsamkeitsmeditation ausprobieren und zudem weitere Entspannungs- sowie Beauty-Tipps finden, die dir helfen das Jahr geschmeidig zu beenden.

Percy & Reed gibts jetzt auch in der Schweiz

Individuelle Geschenkboxen von Viollaz für unter den Weihnachtsbaum

Badesalz als (zukünftiger) Liebesbeweis

Die Sehnsucht nach Nähe und Berührung ist derzeit besonders gross. Aufgrund der aktuellen Situation allerdings nicht immer möglich. Insbesondere, wenn es um unsere älteren Familienmitglieder geht. Darum hat mich dieses Bild der Fotografin Magdalena Wosinska tief berührt. Sie zeigt in diesem Selbstporträt, wie sie sich um ihre betagte Mutter kümmert und diese liebevoll badet. Etwas, das ich mir – ehrlich gesagt – bis jetzt noch nicht zugetraut habe. Nachdem ich meine Mutter nun aber fast ein halbes Jahr nicht mehr gesehen habe, möchte ich diesen Liebesbeweis, sobald möglich, auch ausführen. Das perfekte Badesalz dazu habe ich schon gefunden: Milk & Honey des amerikanischen Naturkosmetik-Brands Moon Bath. Dieses enthält Sole vom Ursalz aus der Saline eines 250 Millionen Jahre Urmeeres in Utah sowie Honigkristalle, Kokosnussmilch und ätherische Öle von Weihrauch, Lavendel und Bergamotte. Und damit allesamt Wirkstoffe, die die Haut meiner Mutter schön weich machen und zum Strahlen bringen sollen.

Lumea for Men im Redaktionstest

«Der Lumea for Men von Philips erinnert ein bisschen an das Raumschiff Voyager aus der Fernsehserie «Star Trek». Ähnlich schnell wie dieses durch die Galaxie reist, entfernt das IPL-Haarentfernungssystem die Haare auf meinem Nacken und Oberkörper: Nach mehrmaliger Anwendung über mehrere Wochen sind sie dauerhaft verschwunden. Auch gut: Der Lumea for Men kommt so gut an, dass meine Mitbewohnerin das Gerät nun auch für die Haarentfernung an ihren Beinen benutzt.»