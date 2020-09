Die 5 Beauty-Lieblinge der Woche

Dank Microcurrent-Technologie kannst du mit dem Gesichtsmassage-Tool Bear von Foreo (Fr. 395.-) demnächst «Bye Bye Sagging» sagen. zvg Hailey Biebers Lieblings-Beauty-Marke Bare Minerals gibts demnächst auch bei uns. Und zwar ab dem 28. September exklusiv bei Marionnnaud. zvg Aroma-Pflegedusche Geniesse Dein Zuhause – Kakao und Pekannuss von Kneipp, Fr. 6.20, gibts ab nächster Woche bei der Migros. zvg

Straffere Gesichtskonturen dank Mikrostrom

Jenen Moment, als mich eine Verkäuferin beim Betreten einer Parfümerie darauf hinwies, dass in meinem Gesicht schon Kantenverlust (schlaffe Haut rund um die Kinnlinie und somit ein deutliches Zeichen von Hautalterung) zu bemerken sei, werde ich nie vergessen. Und auch nicht, wie entrüstet ich den Laden – natürlich ohne etwas zu shoppen – verlassen habe. Trotzdem musste ich mich mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Gut, gibt es inzwischen diverse Gesichtsmassage-Tools, die dem so genannten Sagging entgegenwirken. Zum Beispiel Bear von Foreo (auch als Mini-Version für Fr. 239.- erhältlich ), das über zwei verchromte Elektroden Mikrostrom in die Haut leitet. Das soll die Gesichtsmuskulatur in der Tiefe stimulieren und den natürlichen Regenerationsprozess der Haut fördern. Jeweils täglich vier Minuten angewendet, könntest du demnächst «Tschüss Kantenverlust» sagen. Ich werde dieses Face Gym-Teil auf jeden Fall ausprobieren und danach wieder in besagte Parfümerie gehen.

Ab 28. September: Neuer Clean Beauty-Brand kommt in die Schweiz

Dieses Jahr feiert der bei Stars wie Hailey Bieber beliebte Clean Beauty-Brand Bare Minerals 25 Jahre Jubiläum. Perfekt für den am 28. September folgenden Schweizer Launch: Pflege- und Schmink-Produkte – allesamt frei von fraglichen Inhaltsstoffen wie Mineralöl oder Mikroplastik – von Bare Minerals werden dann nämlich exklusiv bei Marionnaud erhältlich sein. Yessss!

Endlich wieder Home-Spa

Gehörst du zu den Menschen, die traurig sind, dass jetzt der schier endlose Sommer zu Ende ist? Oder bist du ein grosser Herbst-Fan und freust dich darum auf kuscheliges Styling? So oder so, dank den kühleren Temperaturen kannst du endlich wieder die Hygge-Karte zücken und neben Kuscheldecken-Sessions mit heissem Tee auf dem Sofa, ausgedehnte Bäder oder Duschen geniessen. Genau hierfür liefert die Körperpflege-Marke Kneipp die richtigen Produkte. Darunter die Aroma-Pflegedusche «Geniesse Dein Zuhause – Kakao und Pekannuss», die du ab nächster Woche in der Migros kaufen kannst.

Fashion für die Maniküre

Nach Mexiko ist nun eine weitere Metropole mit südlichem Flair bei OPI dran. Denn für die diesjährige Herbstkollektion hat sich der famose Nagellack-Hersteller von der italienischen Modestadt Mailand inspirieren lassen. Ein gräulich-violetter Nagellack aus dem insgesamt 12-teiligen Set heisst darum zum Beispiel OPI Nails On The Runway. Und, weil Essen für die Milanesi genauso wichtig wie Mode ist, hat eine kupferfarbene Nagellackfarbe den lustigen Namen Have Your Panettone And Eat It Too bekommen. Weitere Polishes wurden nach der Mailänder Scala oder der berühmten Shoppingmeile Corso Vittorio Emanuele II benannt. Che bello!

Zarte Hände mit dem neuen Hemp Handpeeling von The Body Shop

Das viele Händewaschen und -desinfizieren hat zur Folge, dass sich die dünne Haut am Handrücken rau anfühlt, juckt und im schlimmsten Fall aufreisst. Schenk deinen Händen insbesondere jetzt mehr Aufmerksamkeit als sonst. Etwa mit einer neuen Pflegeroutine: Nach dem Händewaschen solltest du deinen Pfötchen öfters Mal ein Handpeeling gönnen. Das kurbelt die Durchblutung an und entfernt abgestorbene Hautschüppchen. Dann kann deine Haut auch die anschliessende Pflege wie Handcreme besser aufnehmen. Passend dazu gibts nun aus der beliebten Hemp-Linie von The Body Shop ein neues Handpeeling , das mit Kokos- und Mandelschalen Schmutz und trockene Haut entfernt, während darin enthaltenes Hanfsamenöl aus Frankreich und Kakaobutter aus Ghana pflegend wirken.