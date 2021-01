Rollen statt Botoxen

«Mein Ziel ist, meinen Kunden und Kundinnen ihr inneres Strahlen zurückzugeben. Nicht nur das Aussehen, sondern auch das körperliche Wohlbefinden trägt zur Schönheit bei», so Sorea Holistic Beauty-Inhaberin Graciella Huber über die Anwendung von Gesichtsrollern. So zum Beispiel dem kleinen Yin Yang-Roller, der sich besonders gut gegen Falten im Bereich der Augen, Oberlippe und Zornesfalte eignet. Zusätzlich hilft er Narben zu entstören. Auch gut: Du kannst sämtliche Gesichtsroller super während dem Netflixen anwenden.

Die Kopfhaut richtig pflegen

So schön und romantisch der Flockdown am Wochenende auch war – der ständige Temperaturwechsel von klirrender Kälte zu trockener Heizungsluft ist strapaziös für deine Kopfhaut und dein Haar. Gönne deiner Haarpracht jetzt deshalb besonders viel Aufmerksamkeit. Etwa mit der Weizenkeim-Pflegelinie von Rausch. Insbesondere die Weizenkeim Nähr-Kur pflegt deine Kopfhaut, dringt tief in die Haarfasern ein und sorgt damit für gesundes und revitalisiertes Haar.⁣ So gehts: Auf feuchtem Haar verteilen, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, gründlich ausspülen, fertig.⁣ Extratipp bei stark beanspruchtem Haar: Über Nacht oder in der Sauna einwirken lassen.