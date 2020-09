Die 5 Beauty-Lieblinge der Woche

Mit dem neuen Laden in Solothurn eröffnet Rituals Cosmetics seinen 22. Store in der Schweiz.

Pflege für extrem durstige Haut

Neben Hitze kann auch das tägliche Abschminken schuld an trockener Haut sein, da durch Gesichtsreinigung die Hautschutzbarriere in ihrer Funktion gestört wird. Achte darum darauf, danach den Feuchtigkeitsmangel deiner Haut wieder auszugleichen. Mein Tipp: Eine Skincare mit Polysacchariden verwenden, da der Mehrfachzucker für seine wasserbindenden Eigenschaften bekannt ist. Polysaccharide sind zum Beispiel in Pflanzen enthalten, die an trockenes Klima gewöhnt sind. Darunter Feigenkaktus, der übrigens gerade zur neuen Leitpflanze des Naturkosmetikherstellers Weleda auserkoren worden ist. In der gleichnamigen 24h-Feuchtigkeitspflegeserie von Weleda wird Feigenkaktus nun mit den Wirkstoffen Bio-Aloe-Vera und Bio-Hamamelis-Destillat kombiniert, was den Feuchtigkeitsgehalt deiner Haut schnell erhöhen soll.

Harter Kern, weiches Herz: K by Dolce & Gabbana

Mit der fast schon too hotten Kombi aus Blutorange, Kardamom und Piment, also Nelkenpfeffer, für K by Dolce & Gabbana Eau de Toilette (das K steht hier übrigens für King bzw. König) haben die Parfümeurinnen Daphné Bugey und Nathalie Lorson letztes Jahr einen Herrenduft kreiert, der bei vielen Trägern ein ähnliches Gefühl wie bei Leo DiCaprio damals beim Ablegen der Titanic (»Ich bin der König der Welt» und so …) ausgelöst hat. Nun hat das dufte Duo «K» in eine etwas softere Version umgewandelt. Obwohl das zitrusartige Männerparfüm K by Dolce & Gabbana Eau de Parfum immer noch olfaktorisch stark auffährt, verleihen diesem Feigenmilch, Vetivergras und Zedernholz nun einen Touch mehr softe Sinnlichkeit.

Courtesy of Dolce & Gabbana

Mit Ingwer juckende Kopfhaut bekämpfen

Das Gefühl von juckender oder spannender Kopfhaut kennst du bestimmt auch. Die Hauptursache ist hier trockene Kopfhaut, die entsteht, wenn sich an der Oberfläche nicht genügend Öl befindet. Das kann zu Hautschüppchen – auch Flöckchen genannt, führen, was total nervt. Eine Umstellung der Haarpflegeroutine ist hier ein Must. Zudem solltest du hier unbedingt auf die Inhaltsstoffe deiner Haircare achten, weil du damit viel bewirken kannst. So zum Beispiel mit ätherischem Ingweröl, Birkenrinde und Weidenrindenextrakten in der Haarpflegelinie mit Ingwer wie von The Body Shop: Diese Wirkstoffe besänftigen und nähren trockene Kopfhaut und bringen sie wieder ins Gleichgewicht.

Demnächst kommt Rituals nach Solothurn

Mit diesen News bin ich ein wenig früh dran. Aber Vorfreude ist schliesslich die schönste Freude. Ein Motto, das auch zu Rituals Cosmetics passt, denn der Brand eröffnet kommenden Mittwoch in Solothurn seinen 22. Schweizer Store. «Selbstverständlich legen wir höchsten Wert auf die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, um den Schutz und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Kunden zu gewährleisten», erklärt Marianne Müller, Country Director Switzerland. Womit einem Slow-Shopping-Erlebnis nichts im Weg stehen sollte. Denn Rituals Cosmetics möchte seinen Fans – so oder so – die Möglichkeit bieten, zu entschleunigen und die kleinen Momente des Alltags mehr zu geniessen.

Am 9. September 2020 eröffnet Rituals Cosmetics den ersten Solothurner Store. Und zwar an der Hauptgasse 21, mitten in der City. Courtesy of Rituals Cosmetics

Im Herbst möchte ich nach Vanille duften