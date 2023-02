Ausflugstipp: 5 winterliche Bergausflüge in der Schweiz

Bei Pulverschnee und Mondschein: Die Bergwelt hat auch in der Nacht ihren ganz besonderen Reiz. Egal, ob in den kommenden Sportferien, für einen Wochenendtrip oder einen spontanen Ausflug – wir stellen fünf nächtliche Wintererlebnisse in den Schweizer Bergen vor.

Ich mag es, Zeit in den Bergen in gemütlichen Chalets mit Familie oder Freunden zu verbringen.



Ich mag es, Zeit in den Bergen in gemütlichen Chalets mit Familie oder Freunden zu verbringen. Egal, ob Sommer- oder Winterabend: Ich gehe meinen Hobbys nach. Restaurants, Bars oder Clubs: Hauptsache, es läuft etwas! Zu Hause kochen, Filme schauen oder lesen. Winterschlaf!

Was machst du an Winterabenden am liebsten?

1. Wandere unter den Sternen durch das Muotathal

2. Schlittle durch die Nacht von Preda nach Bergün

3. Unternimm eine Fackelwanderung in Saas-Fee

Ausgerüstet mit einer warmen Winterjacke und einer brennenden Fackel geht es in Saas-Fee an ausgewählten Mittwochen auf eine Fackeltour rund um den Kreuzboden. Die mystische und romantische Wanderung verspricht ein einmaliges Wintererlebnis mit Freunden oder der Familie.

4. Gönne dir eine Mondscheinabfahrt und ein Fondue in Zermatt

5. Übernachte im Schnee in einem Iglu-Dorf

Wenn du auf der Suche nach dem ultimativen Wintererlebnis bist, ist das Iglu-Dorf das Richtige für dich. Gemäss der Website besteht dieses zur Hälfte aus Schnee, zu 30 Prozent aus Sonne und zu zwanzig Prozent aus Sternenhimmel. Einchecken in ein solches Schneehotel kannst du in Davos Klosters, Gstaad und Zermatt. Auch in Deutschland auf der Zugspitze oder in Österreich in Innsbruck Kühtai stehen Iglus bereit.