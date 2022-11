Sporternährung: Der ideale Zeitpunkt für Snacks

1. Snacks vor dem Training sind unnötig

«Es stimmt, dass grosse Mahlzeiten in den letzten zwei Stunden vor dem Training Tabu sind, ansonsten wirst du dich schlapp und energielos fühlen», meint Simon Kersten. Simon coacht schon seit mehr als 15 Jahren im Bereich Fettabbau und Muskelaufbau und kommt ursprünglich aus dem Profi-Tennis. Heute gibt er mit Athleticflow Fitness-Kurse in der ganzen Schweiz.

Wenn du Muskelmasse aufbauen möchtest, solltest du aber immer einen kleinen Pre-Workout-Snack zu dir nehmen, am besten 30 Minuten vor dem Training: Der Klassiker ist gemäss Simon ein Espresso unmittelbar vor dem Training oder auch eine reife Banane (reich an Vitaminen, Mineralstoffe und Magnesium), die man auch während des Workouts für kurzfristige Energie sehr gut zu sich nehmen kann. Hüttenkäse (speziell für Muskelaufbau), eine kleine Schale Müsli oder Energy Balls können ebenfalls für Energie sorgen. Auch hier gilt: nur in kleinen Portionen bitte. Sonst drohen Übelkeit und Aufstossen beim Training.