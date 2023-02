Die 5 grössten Mythen zu Protein und Muskelaufbau

Wer Muskeln will, braucht Extra-Protein – und zwar in grossen Mengen. Oder etwa doch nicht und man kann sich die Nahrungsergänzungsmittel sparen? Wenn es um Muskelaufbau und Proteine geht, scheiden sich die Geister. Wir haben bei der Ernährungspsychologischen Beraterin und Sport-Trainerin Nadia Bächli nachgefragt.

1. Je mehr Proteine, desto besser für den Muskelaufbau

Jein. Klar ist, dass Proteine unverzichtbar sind, wenn man Muskeln aufbauen will. Die Fitnessexpertin Nadia Bächli empfiehlt: «Eine grobe Richtlinie ist ein Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du also 80 Kilogramm wiegst, solltest du täglich 80 Gramm Protein zu dir nehmen.» Und zwar kann der Körper das Protein besser verwerten, wenn es über den Tag verteilt aufgenommen wird: «Es macht also wenig Sinn, einfach jeden Abend ein grosses Stück Fleisch zu essen.» Zum Beispiel direkt nach dem Training lohnt es sich, einen Protein-Snack zu essen, damit die Muskulatur gut versorgt ist.