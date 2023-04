Nageltrends 2023: Von Bubblegum-Pink bis Cloud Nails

Wie sieht es auf deinen Nägeln aktuell so aus? Herrschen bei dir noch winterliche Bordeaux-Töne, dunkle French-Tips oder die erwachsenen Strass-Nägel aus der letzten Saison vor? Natürlich darfst du alles tragen, wann immer und so lang du willst. Falls es dir aber nur an Ideen fehlt, helfen wir gern aus. Diese fünf Nageltrends haben den Frühling wortwörtlich fest im Griff.