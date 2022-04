Sixpack: Die wichtigsten Fragen um Training, Ernährung und Genetik

Die Muskulatur im Bauchbereich ist mehrfach gewölbt, was zu der Bezeichnung «Waschbrett-Bauch» geführt hat. In aller Regel existieren sechs sichtbare Wölbungen (drei auf jeder Seite), weshalb auch der aus englischsprachigen Ländern stammende Begriff Sixpack («Sechserpack») verwendet wird.

1. Mit Bauchübungen schmilzt das Bauchfett

«Viele meiner Kundinnen und Kunden meinen, dass sie gezielt nur Bauchübungen machen sollten, um endlich ein Sixpack zu bekommen», sagt Personal Trainerin Sanda Marković. Dabei machen sie einen Denkfehler. Durch eine Bauchmuskelübung verbrennt der Körper kein Fett, das darüber liegt. Das Training dient ausschliesslich der Kräftigung und Erhöhung des Muskeltonus. «Wer ein Sixpack haben will, muss also am ganzen Körper Fett verlieren», sagt Sanda.

Sanda Marković ist Personal Trainerin in Zürich. Sie weiss, was es zum Sixpack braucht.

2. Nicht alle haben ein Sixpack

Falsch! Wir alle haben einen Waschbrettbauch. Nur manchmal hält der sich nur unter einer Fettschicht am Bauch versteckt. Denn so wie jeder Mensch Muskeln in Arm und Bein hat, hast auch du bereits eine Bauchmuskulatur. Der einzige Unterschied, der sich genetisch begründen lässt, ist die Verteilung der Sehnenstränge, die den geraden Bauchmuskel in die charakteristischen Packs einteilt. Demzufolge kann sich das Erscheinungsbild des Waschbrettbauchs durchaus unterscheiden und von Mensch zu Mensch vier, sechs oder gar acht Packs aufweisen.