Liebe 20 Minuten Lifestyle Community, heute ist es also tatsächlich soweit und ich übergebe den Beauty-Bereich nach über 11 Jahren an meine fabelhafte Kollegin Malin Müller – welcome!

Damit mir dieser bittersüsse Abschied nicht so schwer fällt, habe ich für dich meine absoluten Lieblinge in Sachen Beauty zusammengestellt. Ich verrate dir in diesem Artikel, welcher Coiffeur meine Haare seit über vier Jahren perfekt blondiert, in welchem Spa ich jeweils wieder zu mir selbst finde oder von welcher Nail Art Designerin sogar Billie Eilish Fan werden könnte.

Bei Kultkosmetik in St. Gallen kannst du Naturkosmetik und lässige, natürliche Nahrungsergänzungsmittel shoppen.

Kultkosmetik in St. Gallen

Obwohl ich seit über 20 Jahren in Zürich lebe, liebe ich es als gebürtige St. Gallerin immer mal wieder in meine Heimatstadt zu fahren und neue Beauty-Shops zu entdecken. So zum Beispiel Kultkosmetik – eine auf Natur- und Biokosmetik spezialisierte und 2019 eröffnete Beauty-Boutique – die alles hat, was ein Beauty-Herz mit Liebe zur Ästhetik begehrt. Neben internationalen Marken wie Susanne Kaufmann, Tata Harper und The Organic Pharmacy kannst du dort auch eine schöne Auswahl kleinerer Labels wie Josh Rosebrook, Agent Nateur und Nazan Schnapp entdecken. Und dich mit fabelhaften Nahrungsergänzungsmitteln wie den Hyaluron-Kapseln von Ylumi, dem Skin Radiance Komplex Beauty Fuel von Ogaenics oder Adaptogenen von Wunder Workshop eindecken. Viele davon habe ich selbst ausprobiert und bin darum öfters bei Kultkosmetik in St. Gallen zu Besuch.

Nails at Sonia in Luzern

Nicht unweit vom Luzerner Löwendenkmal befindet sich das Nagelstudio von Sonia Grasso. Dieses hat ich mich nicht nur durch die zentrale Lage (ja, ich habe mich in Luzern verliebt!) überzeugt. Vielmehr haut mich Sonias Fähigkeit, ihren Kundinnen und Kunden praktisch jeden Nagellackdesign-Wunsch zu erfüllen, immer wieder aufs Neue um. Das ist mit ein Grund, warum sich Nails at Sonia seit der Gründung im Juni 2018 durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu einem wahren Geheimtipp von Nail Art-Fans und Influencerinnen entwickelt hat. Auch gut zu wissen: Sonia verwendet für ihre Gel-Naildesigns kein Acryl – weil schädlich für die Nagelhaut –, sondern ausschliesslich in der Schweiz hergestellte Materialien. Meinen nächsten Termin habe ich darum schon vereinbart und lasse mir, von Gucci-Tapeten inspiriert, Schwäne auf die Fingernägel pinseln. Wie das dann aussieht, zeige ich dir bei mir auf Instagram.

Blow Coiffure in Zürich

Seit ich Anfang 2017 meine dunkelbraunen Haare habe auf Weissblond umfärben lassen, mussten sie schon ziemlich viel durchmachen: Abbrechen, verfärben, vom Bleichmittel quasi anbrennen und überhaupt. Jedes Mal gerettet hat mich und meine Haare Victor von Blow Coiffure. Er ist dafür verantwortlich, dass mein geliebtes Blond seit bald vier Jahren top aussieht und meine Haare trotz sämtlicher Strapazen gesund bleiben. Termine bei ihm persönlich zu bekommen – Victor ist einer der Mitinhaber und Gründer von Blow Coiffure –, ist nicht gerade einfach. Nichtsdestotrotz: Versuch es einfach, denn he’s the best!

Biomazing in Winterthur

Habe ich eine Frage zum Thema Naturkosmetik, schädliche Beauty-Inhaltsstoffe oder zu kommenden Trends für Organic Beauty ist Dr. Anna Mandozzi von Biomazing meine erste Anlaufstelle. Und das seit Jahren. Anna hat ihr Naturkosmetik-Unternehmen nämlich bereits 2010 gelauncht, das seither mein liebster Organic-Beauty-Onlineshop ist. Denn neben einem fantastischen Sortiment aus Naturkosmetik, Nahrungsergänzungsmitteln, Blütenessenzen und mehr, zeigt die inzwischen zweifache Mutter, dass man Kinder und leidenschaftliches Arbeiten durchaus gut miteinander vereinen kann.

Sorea Beauty am Goldbrunnenplatz

Zugegeben, über Sorea Holistic Beauty habe ich in der Beauty Section schon mehrfach geschrieben. Das aber nicht ohne Grund: Inhaberin Graciella Huber verfügt nicht nur über einen magischen Touch – seit Facials mit den von ihr in Vietnam produzierten Gesichtsrollern brauche ich kein Botox mehr – sie löst auch energetische Blockaden. So etwa bei Verletzungen, OP-Narben und sogar bei Liebeskummer, wie ich kurz nach Weihnachten habe erfahren dürfen. Ich mache es darum kurz: Hingehen und selbst erfahren.

Six Senses Spa im The Alpina Gstaad

Natürlich, ein Aufenthalt im The Alpina Gstaad ist alles andere als billig. Trotzdem versuche ich, mindestens ein Mal im Jahr hinzufahren. Und das nicht nur, weil es das Team des Luxushotels schafft, dass ich mich dort wie Zuhause fühle. Vielmehr spare ich mir hierfür das Geld zusammen, damit ich so in den Genuss eines Treatments bei Antonis Sarris im Six Senses Spa des Hotels komme. Denn der Supervisor des Spas hat eine umfassende Ausbildung in Tibetischer Medizin absolviert und geht bei seinen Behandlungen individuell auf die Kundinnen und Kunden ein, sofern es diese wünschen. Bei mir etwa, hat er neben einer energetischen Massage mit Sesamöl ein Chakra-Healing mittels Auflegen von Kristallen und Edelsteinen angewendet. Was mich wieder ganz tief in meine Mitte und schliesslich zu Glückstränen geführt hat.

Parfümerie Hyazinth in Basel

Klar, um Nischenparfüms wie etwa von Nasomatto zu kaufen, musst du nicht unbedingt nach Basel reisen. Für mich persönlich ist ein Besuch in der vor 100 Jahren gegründeten Parfümerie Hyazinth aber jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis. Hierfür verantwortlich zeichnen unter anderem die 1972 umgebauten Räumlichkeiten durch die famose Architektin Anette Laxy. Andererseits schätze ich die persönliche und professionelle Beratung des Hyazinth-Teams sehr, das mir ein total gutes Shopping-Gefühl gibt – ganz anders wie in einem grossen Einkaufscenter halt.

