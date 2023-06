Still-Expertin klärt die grössen Still-Mythen auf

Mythos 1: Mütter und Babys wissen instinktiv, wie Stillen funktioniert

Falsch und Wahr. Ein Kind entwickelt bereits im Bauch den Saugreflex. Kommt es auf die Welt, weiss es aber nicht, dass aus den Brüsten der Mutter Milch kommt. Um dem Baby die neue Situation nahe zu bringen, braucht es Aufmerksamkeit und Zeit. Die Mutter muss lernen, ihrem Körper zu vertrauen . Das Saugen kann anfangs schmerzhaft sein. Nach zwei bis drei Wochen läuft es üblicherweise. Das ist jedoch nicht selbstverständlich. Viele Frauen können nicht sofort stillen, eignen es sich aber an.

Mythos 2: Die Fähigkeit zum Stillen tritt sofort nach der Geburt ein

Falsch. Das längste, was ich je erlebt habe, waren 14 Tage nach der Geburt. Die Art der Geburt – ob vaginal oder per Kaiserschnitt – hat grossen Einfluss. Eine stressige Geburt kann den Milchaufbau verzögern. Auch das äussere Umfeld nimmt Einfluss. Kommt zum Beispiel die Schwiegermutter zu Besuch und kommentiert, dass die frischgebackene Mutter ja immer noch keine Milch produziert, übt das Druck aus und führt zu Stress. Ich habe auch schon erlebt, dass es einen Todesfall in einer Familie gab. Daraufhin hatte die stillende Mutter plötzlich keine Milch mehr. Der Körper ist von Hormonen gesteuert. Gerät dieses heikle Gleichgewicht aus der Bahn, kann der Milchfluss versiegen.