Helikoptergeld-Initiative«Die 7500 Franken kämen wohl erst, wenn die Krise vorbei ist»

Über 50 Milliarden Franken soll die Nationalbank an Schweizer Bürger verteilen.

E ine neue Volksinitiative will einen gigantischen Geldregen über der Schweiz erzeugen: Die Nationalbank soll über 50 Milliarden an die Schweizer Bevölkerung verteilen, 7500 Franken pro Kopf. Lanciert hat die sogenannte Helikoptergeld-Initiative ein Bürgerkomitee rund um den Ostschweizer CVP-Lokalpolitiker Luca Volar.

«Nationalbank wird empfindlich reagieren»

D en Begriff des « Helikoptergeldes » prägte Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman 1969. Laut Wirtschaftsprofessor Daniel Kaufmann (39) von der Uni Neuenburg kann Helikoptergeld in einer heftigen Wirtschaftskrise tatsächlich ein Mittel sein, um die Wirtschaft anzuheizen, wenn herkömmliche Mittel der Geldpolitik nicht mehr wirkten. Die Initiative käme aber erst in einigen Jahren vors Volk. «Bis dann ist die schlimmste Phase der Corona -K rise hoffentlich vorbei. Das Geld würde möglicherweise in der Hochkonjunktur ausbezahlt . »