Interior-Tipps - Die 8 häufigsten Fehler beim Einrichten

1. Eintönig beleuchten

2. Einen zu kleinen Teppich wählen

3. Alle Möbel an die Wand stellen

Wir stellen Möbel meist intuitiv an die Wand. Ein Fehler! Denn das lässt den Raum schnell mal langweilig aussehen und grosse Flächen wirken dadurch leer. Versuche deshalb auch mal mit ungewohnten Konstellationen zu arbeiten. Stell das Sofa in die Mitte oder benutz das Regal als Raumtrenner – wirkt gleich viel spannender.

4. Accessoires in geraden Zahlen arrangieren

5. Alles aus einer Serie kaufen

6. Bilder zu hoch aufhängen

Logisch wollen wir unserer Kunst den besten Platz an der Wand sichern. Viele hängen ihre Bilder aber zu hoch auf, sprich, über der durchschnittlichen Augenhöhe von 1,5 Metern – dies wirkt häufig deplatziert. Eine feste Regel gibt es nicht, für die meisten Räume gilt jedoch: So aufhängen, dass ein Drittel des Bildes über und zwei Drittel unter der durchschnittlichen Augenhöhe liegen.

7. Die Fenster blank lassen

8. Alles auf einmal kaufen

Wer in eine neue Wohnung zieht, verfällt oft der totalen Einrichtungs-Wut: Weil alles perfekt sein soll und man kaum warten kann, möchte man am liebsten ins nächste Möbelhaus düsen und eine komplette Ausstattung kaufen. Versuche zu widerstehen, denn auch wenn eine Möbel- oder Deko-Kombi im Kopf total gut miteinander harmoniert, kann sie in Realität ganz anders wirken. Deshalb lieber erst die alten Stücke in der neuen Wohnung platzieren und Schritt für Schritt einrichten.