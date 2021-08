Abstimmung am 26. September - «Die 99-Prozent-Initiative ist ein Kampf David gegen Goliath»

Den Ausgang hält sie gut sechs Wochen vor der Abstimmung für «völlig offen». Ein wenig Ernüchterung schwingt aber mit: «Natürlich wäre es besser, wenn wir zu diesem Zeitpunkt in den Umfragen vorne liegen würden. Wir werden in den nächsten Wochen alles daran setzen, den Menschen zu zeigen, dass unsere Initiative mehr Gerechtigkeit schafft und dazu führt, dass die arbeitende Bevölkerung am Ende des Tages etwas mehr Geld in der Tasche hat. Ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird.»