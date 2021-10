Istanbul, Türkei – Die Abenteuer des Boji – der Hund, der mit dem ÖV durch Istanbul reist

Chris McGrath, Fotograf von Getty Images, hat die Reisen von Boji mit seiner Kamera festgehalten. Über den Hund, sagt er: «Er ist so ein Freigeist. Alles was er will, ist mit den Verkehrsmitteln zu fahren. Jedes Mal, wenn er an einem Bus oder Lieferwagen oder irgendeinem anderen Verkehrsmittel vorbeikommt, will er einfach einsteigen. Es ist wirklich ziemlich bizarr.»