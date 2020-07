vor 4min

Überbleibsel der Flussfahrt

«Die Abfallberge nach einem Böötler-Wochenende sind haarsträubend»

Bierdosen, Chipsverpackungen und löchrige Gummiboote: Der Abfallberg, der sich bei Berns beliebtester Auswasserungsstelle auftürmt, ist hoch. So hoch, dass die Stadt nun reagieren muss.

von Christian Holzer

Darum gehts Die Aare wurde am Sonntag zwischen Thun und Bern von etlichen Böötlern befahren.

Entsprechend viel Abfall sammelte sich bei der beliebtesten Auswasserungsstelle.

Die Stadt will auf den enormen Abfallberg reagieren.

Wegen der warmen Temperaturen zu Luft und Wasser füllten am Wochenende etliche ihre Gummiboote mit Luft. Im ganzen Land liessen sich Flusspiraten über Seen oder Flüsse hinuntertreiben – so auch zwischen Thun und Bern. Die Strecke war am Sonntag gut befahren. Das zeigt sich auch am Abfallberg, den ein Leser-Reporter am Montagmorgen bei der meistbenutzten Auswasserungsstelle im Berner Marzili-Quartier entdeckte: «So sieht es hier nach jedem schönen Sommerwochenende aus.» Dabei würden überall prominent Schilder stehen, mit der Aufforderung, dass Böötler ihren Abfall mitnehmen sollten. Was den Berner besonders stört: «Nur wenige Meter weiter befindet sich die Recycling-Station, wo Alu, Glas und anderer Müll kostenlos und unkompliziert entsorgt werden können.»

Der Berner M. B.* befährt mit seinen Freunden regelmässig die Aare von Thun nach Bern. Der 19-Jährige verteidigt das Vorgehen der Böötler: «Die Schilder sind zwar unübersehbar, aber gleichzeitig stehen auch Container bereit, die zur Abfallentsorgung dienen.» Die Verlockung sei zu gross, den Bootsabfall dort nicht zu entsorgen. Und der Weg zur Recycling-Station sei zu weit – besonders nach der anstrengenden Flussfahrt.

«Nach dem Aarebööteln sind wir meist fix und fertig.» Aareböötler M. B. (19)

Im Quartier hat man sich bereits an den Anblick gewöhnt. So meint Anwohnerin Therese (57): «Die Abfallberge nach einem Böötler-Wochenende sind haarsträubend. Mich dünkt, es wird von Jahr zu Jahr krasser.» Darüber aufregen möge sie sich aber schon lange nicht mehr. Die Stadt gehe den «stinkenden Böötler-Dreck» meist relativ rasch beseitigen.

Stadt hat bereits Reaktion angekündigt

Die Bilder des Leser-Reporters bezeichnet man beim Tiefbauamt der Stadt Bern als «unschön» und «sehr ärgerlich». Sprecher Christoph Bussard: «Das Abfallaufkommen an diesem Wochenende war deutlich höher, als wir es sonst – auch von schönen Wochenenden – gewohnt sind.» Wie er ausführt, werden die Abfallcontainer bei der Auswasserungsstelle im Marzili jeweils am Samstag geleert. Am Sonntag sei dies nicht möglich: «An Sonntagen gilt ein allgemeines Lastwagenfahrverbot, also auch für die Lastwagen, mit denen bei uns die Container geleert werden.» Üblicherweise reiche es, wenn die Container bei der regulären Tour am Dienstag geleert würden – jedoch nicht nach solchen Wochenenden: «Gibt es problematische Situationen wie heute, werden die Container bereits vorher und häufiger geleert.»

Bei der Stadtverwaltung war man bis anhin zufrieden, wie das Abfallsystem bei der Auswasserungsstelle funktionierte. Jetzt will man jedoch reagieren: «Da bei schönem Wetter wohl auch in den kommenden Wochen mit ähnlich hohen Frequenzen gerechnet werden muss, werden wir ab sofort zusätzliche Container aufstellen und diese häufiger leeren», so Bussard.

Gleichzeitig läuft bereits eine Sensibilisierungskampagne mit anderen Aare-Gemeinden, um die Böötler auf die Problematik hinzuweisen. Für Bussard ist klar, dass es trotz der Kampagne notwendig ist, an dieser neuralgischen Stelle Container bereitzustellen: «In diesem konkreten Fall gilt: das eine tun und das andere nicht lassen.»