Schule in Zürich-Leimbach - Roberto Rodriguez verzichtet nach Kritik auf Schulleiter-Stelle

Roberto Rodriguez wird der neue Schulleiter der Schule Falletsche in Zürich-Leimbach.

Der Stadtrat hat einen entsprechenden Entwurf in die Vernehmlassung gegeben.

Der Präsident der Kreisschulbehörde Uto tritt per Ende August von seinem Posten zurück und wurde als Schulleiter der Schule Falletsche in Zürich-Leimbach gewählt, die zum gleichen Schulkreis gehört. Das und die hohe Abfindung sorgten für Kritik. Am Nachmittag hat Roberto Rodriguez nun angekündigt, auf die Anstellung zu verzichten. «Aufgrund der aktuellen Berichterstattung und damit einhergehenden Rückmeldungen ist es mir unmöglich die Funktion als Schulleiter im Sekundarschulhaus Falletsche anzutreten», schreibt er. Er hofft, dass für die Schule möglichst bald eine gute und nachhaltige Lösung gefunden werden könne.