29. November 2020 : Die Abstimmungen und Wahlen in der Zentralschweiz

In der Zentralschweiz wurden in vielen Gemeinden, Städten und Kantonen Urnengänge durchgeführt. Es wurde etwa über Hallenbäder, Betagtenheime, Restaurants, Sportfelder oder Hauptsitze befunden.

lu.ch

Darum gehts In den Zentralschweizer Gemeinden und Kantone wurden am Sonntag zahlreiche Abstimmungen oder Wahlen durchgeführt.

Hier gibt es eine Übersicht, wo was entschieden wurde.

Alpnach kann sich an Hallenbad-Sanierung in Kerns beteiligen

Die Obwaldner Gemeinde Alpnach kann ihren Beitrag an die Sanierung und Erweiterung sowie den Betrieb des Hallenbades Obwalden in Kerns leisten. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einen Investitionskredit von maximal 280'000 Franken klar genehmigt.

Die Vorlage, die auch den Anteil des Betriebskostenbeitrags von jährlich 18'600 Franken für 15 Jahre enthielt, wurde mit 1568 zu 396 Stimmen angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 48 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Das einzige Hallenbad im Tal in Kerns ist über 40 Jahre alt und wurde 2006 nach siebenjähriger Schliessung erweitert. Nun müssten Anlageteile wie das Sport- und das Lernschwimmbecken erneuert werden. Zudem werden die Garderoben an- und umgebaut. Das Projekt kostet 4,91 Millionen Franken.

Sechs Gemeinden beteiligen sich, Kerns als Standortgemeinde übernimmt maximal 1,37 Millionen Franken. Der Kanton will sich an den Ausbau- und Erweiterungsplänen nicht finanziell beteiligen. Die Regierung ist bereit, die bereits gesprochenen 150'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds für die Sanierung beizusteuern.

Das Hallenbad steuert 1 Million Franken bei durch Erhöhung des Fremdkapitals, dazu kommen Spenden. Die Realisierung der Sanierung und Erweiterung ist in den Jahren 2022 und 2023 geplant.

Stadt Sempach kann Schulhaus sanieren und mit Photovoltaik versehen

Das Schulhaus Tormatt in der Gemeinde Sempach erhält eine Auffrischung. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einen Sonderkredit von 1,5 Millionen Franken bewilligt, in dem auch eine neue Photovoltaikanlage enthalten ist.

Für das Sanierungsprojekt stimmten 1470 Stimmberechtigte, 184 waren dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 55,56 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte. Der älteste Teil des Schulhauses stammt aus dem Jahre 1959.

Unter anderem werden asbesthaltige Eternitdächer erneuert, Fassaden aus energetischen Gründen und Aussengeländer aus Sicherheitsgründen ersetzt. Die Arbeiten sollen im Sommer 2021 erfolgen.

Weiter segnete das Sempacher Stimmvolk das Budget 2021 ab, das mit einem Defizit von 362'000 Franken abschliesst, dies bei einem Steuerfuss von 1,85 Einheiten. Auch genehmigte es das Reglement über den Mehrwertausgleich bei Um- und Aufzonungen in Gebieten mit Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht und beim Erlass oder der Änderung eines Bebauungsplanes.

Chamer geben grünes Licht für Ausbau einer Fensterfabrik

In Hagendorn in der Zuger Gemeinde Cham kann eine Fensterfabrik ihren Betrieb erweitern. Die Stimmberechtigten haben die für den Ausbau nötigen Anpassungen des Bebauungsplans und des Zonenplans gutgeheissen.

Die beiden Abstimmungsfragen wurden mit je knapp 70 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung lag bei 53 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Bei der Erweiterung der Fensterfabrik Baumgartner, die rund 300 Angestellte hat, wird die bestehende Bauzone nicht vergrössert. Vielmehr wird in dieser verdichtet gebaut. Auch Renaturierungen und neue Fusswege sind im Richtprojekt vorgesehen.

Der Perimeter gehört zur dreigeschossigen Wohn- und Arbeitszone und ist teilweise mit der Schutzzone Allmend überlagert. Innerhalb der Bauzone wird die Schutzzone für das Ausbauprojekt verkleinert.

Ein Gegenkomitee hatte das Vorhaben als zu gross für Hagendorn bezeichnet. Fabrikationsbetriebe hätten dort nichts zu suchen. Kritisiert wurde auch, dass durch neue Bauten Landwirtschaftsland zerstört werde.

Ein erstes Ausbaukonzept wurde 2014 nach dem Veto der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) aufgegeben. Damals war eine Erweiterung Richtung Frauenthaler Wald vorgesehen.

Der revidierte Bebauungs- und Zonenplan muss nun noch vom Kanton genehmigt werden. Danach kann das Baubewilligungsverfahren starten.

Sursee LU und Nachbargemeinden können neues Sek-Schulhaus bauen

Die Stadt Sursee LU kann auf dem Zirkusplatz eine neue Sekundarschul-Anlage mitsamt Dreifachturnhalle bauen. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einen Kredit von 37,6 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 80 Prozent klar gutgeheissen. Auch eine Tiefgarage hiessen sie deutlich gut.

In Sursee sprachen sich 2880 Personen für den Neubau aus, 716 Personen waren dagegen. Die Stimmbeteiligung betrug gemäss der Stadt 51 Prozent. Sursee muss den Bau aber nicht alleine bezahlen: Geuensee, Knutwil, Mauensee, Oberkirch und Schenkon sagten ja zu einer Mitfinanzierung.

Geuensee übernimmt 4,2 Millionen Franken, Knutwil 3 Millionen Franken, Mauensee 1,4 Millionen Franken, Oberkirch 5,4 Millionen Franken und Schenkon 3 Millionen Franken. Dazu kommt ein Beitrag des Kantons über 3 Millionen Franken. Dieser will sich damit Kapazitäten in der neuen Turnhalle sichern, weil die kantonalen Schulen in Sursee über zu wenig Sportraum verfügen.

Somit verbleiben für Sursee noch 17,6 Millionen Franken für den Schulhausneubau. Die von den Nachbargemeinden geleisteten Beiträge werden von Sursee als Investitionseinnahmen berücksichtigt, verzinst und über 40 Jahre amortisiert.

Auch einen Kredit über 5,35 Millionen Franken für ein unterirdisches Parkhaus mit 100 Plätzen segneten die Stimmberechtigten ab.

Das neue Schulhaus soll auf Beginn des Schuljahres 2024/25 bezugsbereit sein. Es schafft Platz für 12 bis 14 zusätzliche Klassen. Heute hat die Standortgemeinde Sursee Kapazität für 33 Sekundarklassen, verteilt auf drei Schulhäuser.

Sarner halten an Steuerrabatt fest

Im Obwaldner Hauptort Sarnen wird dem Steuerzahler auch 2021 ein Steuerrabatt von 0,3 Einheiten gewährt. Die Stimmberechtigten haben sich am Sonntag gegen eine dauerhafte Senkung der Steuerbelastung ausgesprochen.

Die Stimmbürger von Sarnen hiessen mit 3158 zu 495 Stimmen das Budget 2021 gut. Dieses schliesst mit einem Defizit von 3,7 Millionen Franken. Das Budget beruht auf einem unveränderten Steuerfuss von 4,06 Einheiten, auf dem indes erneut ein Rabatt von 0,3 Einheiten gewährt wird.

Der Sarner Kantonsrat und Steuerberater Branko Balaban (FDP) verlangte mit einer Einzelinitiative, dass der Steuerfuss dauerhaft um 0,3 Einheiten auf 3,76 Einheiten gesenkt wird. Die Stimmberechtigten lehnten dies aber mit 2072 zu 1586 Stimmen ab.

Balaban, der frühere Obwaldner Steuerverwalter und Vater der Obwaldner «Flat Rate Tax», begründete die dauerhafte Steuerfusssenkung damit, dass Sarnen diese dank seines hohen Eigenkapitals problemlos verkraften könne. Der Gemeinderat wollte den Steuerfuss nur befristet als Rabatt senken, dies wegen den in den nächsten Jahren zu erwartenden Defiziten. Es müssten sonst schon bald wieder die Steuern erhöht werden.

Luzerner Kantonalbank kann Hauptsitz in Luzern aufstocken

Die Luzerner Kantonalbank darf ihren Hauptsitz aufstocken. Das Stadtluzerner Stimmvolk hat am Sonntag die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) genehmigt. Diese beinhaltete neben der Bestimmung zum Bankgebäude 20 weitere Änderungen. Zudem kann die Reformierte Kirche im Würzenbachquartier Wohnungen bauen.

Die Stimmberechtigten haben die Teilrevision der BZO mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,9 Prozent gutgeheissen (17'610 Ja- gegen 5588 Nein-Stimmen). Die Stimmbeteiligung betrug 49,8 Prozent. Auch die zweite Vorlage mit der Anpassung im Bereich Würzenbachmatte wurde angenommen. Und zwar mit mit einem Ja-Stimmenanteil von 63 Prozent.

Die Teilrevision beinhaltet 21 Anpassungen. So darf etwa die Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse ihr Gebäude von fünf auf sieben Geschosse erhöhen, die erlaubte Fassadenhöhe beträgt neu 26 Meter. Höher und dichter gebaut werden darf auch auf dem ewl-Areal und bei der Kooperation Industriestrasse. Angepasst wird auch die zulässige Gebäudehöhe für die Erweiterung des Hauptsitzes der CSS.

Separat abstimmen konnten die Luzernerinnen und Luzerner über eine Umzonung der Würzenbachmatte, wo die Reformierten Kirche Luzern rund 30 preisgünstige Klein- und Alterswohnungen bauen will. Grund für die Aufteilung war, dass die Anpassung im Stadtparlament umstritten war. Im Sinne eines Kompromisses muss die Bauherrin nämlich keinen gemeinnützigen Wohnraum erstellen, sondern verpflichtet sich lediglich, die Mietzinse unter dem quartierüblichen Schnitt ansetzen.

Die Gegner dieses Kompromisses, allen voran die SP, bemängelten, es sei aufwändig, künftig die Mietzinse im Quartier zu bestimmen. Die Kirchgemeinde argumentierte, sie wolle das Grundstück selber überbauen, könne aber nicht selber als gemeinnützige Wohnbauträgerschaft auftreten, die ohne Gewinnabsichten wirtschaftet.

Nach dem Volksentscheid werden die Anpassungen der BZO nun dem Regierungsrat des Kantons Luzern vorgelegt.

Ruswiler Stimmvolk lehnt neue Mehrzweckhalle ab

Die Ruswiler Vereine müssen sich weiterhin mit der alten Mehrzweckhalle begnügen. Das Stimmvolk hat am Sonntag einen Sonderkredit von 8,3 Millionen Franken für den Ersatzneubau der Wolfsmatt-Halle abgelehnt.

Gegen den Sonderkredit stimmten 1524 Ruswilerinnen und Ruswiler, nur 1247 waren dafür. Die Stimmbeteiligung betrug 55,9 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte. Die 40-jährige Mehrzweckhalle hätte durch einen Beton-Holzbau ersetzt und auch künftig sowohl für Kulturveranstaltungen als auch für Sport genutzt werden sollen.

Die neue Halle wäre für bis zu 1500 Personen ausgerichtet gewesen. Vorgesehen waren auch Probe- und Mehrzweckräume.

Hitzkirch LU verbietet Windenergie auf dem Lindenberg nicht

Hitzkirch LU will nicht grundsätzlich Windenergieanlagen verbieten. Die Stimmberechtigten haben eine Initiative abgelehnt, die ein solches Verbot für die Gebiete Hämikon, Sulz und Müswangen forderte, dies mit dem Ziel, den Lindenberg als Naherholungsgebiet zu schützen.

Die Initiative wurde am Sonntag mit 858 Ja- zu 1242 Nein-Stimmen verworfen. Die Stimmbeteiligung betrug 57,4 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Die Initianten argumentierten, dass der Lindenberg als Standort für Windräder zur Stromerzeugung nicht geeignet sei. Der Bau von Windkraftanlagen könnte das Grundwasser gefährden, die Windräder würden Natur, Landschaft und Artenvielfalt beeinträchtigen. Zudem sei der Wind auf dem Lindenberg für eine effiziente Stromerzeugung ungeeignet.

Der Gemeinderat erachtete ein allgemeines Verbot von Windrädern auf dem Lindenberg als nicht sinnvoll. Ob das Gebiet für die Windenergie geeignet sei, lasse sich erst dann beurteilen, wenn ein konkretes Projekt vorliege. Er habe sich deswegen noch nicht für oder gegen den Bau einer Anlage ausgesprochen. Er anerkenne aber die grundsätzliche Förderung der Windenergie zum Schutze des Klimas.

Im Hitzkircher Ortsteil Müswangen ist eine grössere Windenergieanlage in Planung. Planungsarbeiten gibt es auch auf der Aargauer Seite des Lindenbergs in der Gemeinde Beinwil.

Ebikon LU sagt hauchdünn Ja zum Bau von 240 neuen Wohnungen

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das Stimmvolk von Ebikon LU hat die Teilzonenplanänderung und den Bebauungsplan für das Areal Sagenmatt gutgeheissen, jedoch hauchdünn mit 15 Stimmen Unterschied. Auf dem Gelände sollen rund 240 Wohnungen entstehen. Die Abstimmung war im September auf Geheiss des Regierungsrates verschoben worden wegen mangelhafter Abstimmungsunterlagen.

Die auf Sonntag neu angesetzte Vorlage passierte mit einem Ja-Stimmenanteil von 50,2 Prozent (1917 Ja gegen 1902 Nein). Die Stimmbeteiligung betrug 45 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte. Somit kann auf dem Gelände des ehemaligen AMAG Autozentrums an der Luzernerstrasse ein Wohnquartier mit rund 240 Miet- und Eigentumswohnungen sowie mit Arbeits- und Dienstleistungsflächen entstehen.

Weiter lehnte das Stimmvolk das Budget 2021 mit einem Nein-Stimmenanteil von 56,3 Prozent ab, das eine Steuererhöhung von 1,8 auf 2,0 Einheiten beinhaltet hätte. 2121 Personen stimmten dagegen, 1650 nahmen es an. Der Voranschlag hätte bei einem Aufwand von 113,3 Millionen Franken ein Defizit von 2,8 Millionen Franken vorgesehen.

Ja sagte Ebikon zur Gesamtrevision der Reglemente zur Siedlungsentwässerung und zur Wasserversorgung.

Patrick Wahl verteidigt Rischer FDP-Gemeinderatssitz

Patrick Wahl (FDP) ist neuer Gemeinderat von Risch. Er hat am Sonntag den Sitz des zurücktretenden Gemeinderats Ruedi Knüsel verteidigt. Somit bleibt der Rischer Gemeinderat ein bürgerliches Gremium.

Wahl erhielt 2145 Stimmen, auf Ursula Eggenschwiler (die Alternative – die Grünen) entfielen 917 Stimmen Die Wahlbeteiligung lag bei 46,7 Prozent.

Patrick Wahl ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Er ist ausgebildeter Maschineningenieur und arbeitet in der Aluminiumindustrie. Seit 2010 ist Wahl im Bürgerrat Risch als Bauchef und seit 2018 als Präsident tätig.

Ruedi Knüsel begründete seinen Rücktritt nach 15 Jahren im Rischer Gemeinderat damit, dass er bald das Pensionsalter erreiche und jüngeren Kräften Platz machen wolle. Knüsel stand zuerst der Abteilung Bildung/Kultur vor. In seiner zweiten Legislatur wechselte er in das Ressort Planung/Bau/Sicherheit

Schötz LU erhält für fast 10 Millionen Franken ein neues Schulhaus

Die Gemeinde Schötz im Luzerner Hinterland leistet sich ein neues Schulhaus mit Singsaal. Die Stimmberechtigten haben dafür am Sonntag einen Sonderkredit über 9,65 Millionen Franken bewilligt. Der Neubau deckt den Platzbedarf für die kommenden zehn Jahre ab.

903 Personen stimmten für die Vorlage, 202 dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 39,14 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte. Das neue Schulhaus auf dem Schulareal soll auf das Schuljahr 2022/23 zur Verfügung stehen. Es bietet 14 Klassenzimmer, 14 Gruppenräume und einen unterkellerten Singsaal.

Nötig wird der Neubau unter anderem wegen der Bevölkerungszunahme. Bis 2030 soll die Einwohnerzahl von Schötz auf 5000 Personen ansteigen. Heute sind es deren 4500. Auch gesetzliche Vorgaben bezüglich Schulräumen und neue pädagogische Erkenntnisse forderten gemäss der Gemeinde Anpassungen.

Neues Schulhaus scheitert in Erstfeld UR auch im zweiten Anlauf

Auch im zweiten Anlauf scheitern die Pläne für ein neues Schulhaus in Erstfeld. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag das Sanierungsprojekt für das Jagdmatt-Schulhaus mit einem Nein-Stimmenanteil von 53,5 Prozent abgelehnt.

746 Personen waren gegen die Vorlage, 649 Personen hiessen sie gut. Somit wird das bestehende Schulhaus nicht wie geplant innen und aussen komplett renoviert und in Richtung Norden um einen zweistöckigen Ersatzneubau ergänzt.

Bereits 2015 hatte das Stimmvolk von Erstfeld einen Ersatzneubau beim Schulhaus Jagdmatt abgelehnt, der rund 7 Millionen Franken gekostet hätte. Damals waren ausschliesslich Ersatzräumlichkeiten vorgesehen und weder die Sanierung des bestehenden Schulhauses Jagdmatt noch die Schlackensanierung und Umgebungsarbeiten.

Nun hätte 2022 ein Provisorium erstellt und ein Singsaal sowie ein Kindergartenpavillon abgebrochen werden sollen. Das Projekt hätte eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses um etwa sieben Prozentpunkte zwischen 2023 und 2035 bedingt.

Die Einwohnergemeinde Erstfeld ist Eigentümerin von sechs Schulgebäuden. Insgesamt besteht ein Sanierungsbedarf im Umfang von 25 Millionen Franken.

Peter Tresch zum Gemeindepräsidenten von Göschenen UR gewählt

Peter Tresch will es noch einmal wissen. Der 59-jährige alt Landratspräsident ist am Sonntag auf Anhieb zum Gemeindepräsidenten von Göschenen UR gewählt worden für die Amtsperiode 2021/2022. Er stach in der Kampfwahl die bisherige Gemeinderätin Klara Schweizer aus.

Tresch übertraf im ersten Wahlgang das absolute Mehr von 101 Stimmen. Für ihn legten 148 Personen den Zettel ein, auf die 64-jährige Schweizer, die seit 2020 im Gemeinderat sitzt, entfielen 40 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 67,2 Prozent, wie die Gemeinde Göschenen mitteilte. Tresch tritt die Nachfolge von Felix Cavaletti an, der auf Ende Jahr demissioniert.

Tresch sass seit 2008 im Urner Landrat, zuletzt für die FDP. Bei den Wahlen im Frühling liess er sich nicht mehr aufstellen. Als die Göschener Kandidatin von Treschs Gnaden im ersten Wahlgang den Sprung ins Kantonsparlament nicht schaffte, trat Tresch im zweiten Wahlgang überraschend wieder an, machte aber am wenigsten Stimmen.

Adligenswil LU rettet Altersheim erneut vor Konkurs

Die Gemeinde Adligenswil LU hat zum zweiten Mal innert eineinhalb Jahren mit einer Finanzspritze das Alters- und Gesundheitszentrum Riedbach vor dem Konkurs bewahrt. Das Stimmvolk hiess am Sonntag einen Sonderkredit über 27,7 Millionen Franken gut.

Das Heim, das 2019 den Betrieb aufgenommen hatte, war im selben Jahr mit zusätzlichen 3,5 Millionen Franken von den Stimmberechtigten unterstützt worden. Das Geld war damals nötig, weil die Investitionen höher und die Belegung tiefer als geplant waren.

Vom Sonderkredit, den die Stimmberechtigten mit einem Ja-Stimmenanteil von 71 Prozent (1537 zu 637 Stimmen) bewilligten, entfallen 14,9 Millionen Franken auf die bereits bestehenden Solidarbürgschaft. 3,9 Millionen Franken betrafen die Umwandlung eines bestehenden Darlehens in Aktienkapital.

Mit weiteren knapp 9 Millionen Franken wird unter anderem die Verschuldung gesenkt. Somit wird das strukturelle Defizit reduziert. Das Heim soll 2023 in den schwarzen Zahlen sein. Fehleinschätzungen etwa zur Dauer der Aufbauphase oder den Personalkosten sowie zu tiefe Pensionstaxen führten laut der Gemeinde zu den erneuten finanziellen Engpässen.

Gutgeheissen wurde in Adligenswil auch das Budget 2021. Die Stimmbeteiligung lag bei 57 Prozent.

Luzerner Gemeinde Eschenbach kauft eine Beiz

Eschenbach LU kauft auf den 1. Januar 2021 den «Löwen». Die Stimmberechtigten haben am Sonntag den entsprechenden Kredit von 887'550 Franken gutgeheissen. Der Kauf soll es der Gemeinde erleichtern, das Unterdorf aufzuwerten. Das Gasthaus soll später wieder veräussert werden.

Die Stimmberechtigten sagten mit einem Anteil von 84 Prozent (1144 zu 217 Stimmen) ja zum Erwerb des Restaurants. Die Stimmbeteiligung betrug 53 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Das Unterdorf ist das historische Zentrum der Gemeinde Eschenbach. Das Restaurant «Löwen» hat darin eine zentrale Stellung, denn es verbindet das Unterdorf mit dem Pfarr- und Klosterbezirk.

Er wolle das Unterdorf aufwerten und als attraktiven Dorfkern stärken, erklärte der Gemeinderat. Mit dem Kauf des «Löwen» erhalte die Gemeinde für diesen Prozess mehr Gestaltungsfreiheit. Nach Abschluss der Planungsarbeiten solle das Restaurant an einen Investor verkauft werden.

Wolhusens Fussballer erhalten neue Spielfelder

In Wolhusen kann die Sportanlage Blindei saniert werden. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag ein Projekt im Umfang von 875'000 Franken gutgeheissen. Vor drei Jahren war ein mehr als doppelt so teures Vorhaben noch an der Urne gescheitert.

Die Vorlage passierte mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 59 Prozent (867 zu 598 Stimmen.) Die Stimmbeteiligung lag bei 54,42 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte.

Die Spielfelder der Sportanlage Blindei waren 1978 erbaut worden. Auf den sanierten Feldern soll auch bei nasser Witterung und im Winter Fussball gespielt werden können.

Weil sich auch der FC Wolhusen, die Nachbargemeinde Werthenstein und der Sportfonds des Kantons Luzern an den Kosten beteiligen, muss Wolhusen netto nur 525'000 Franken zur Sanierung beitragen. Das neue Projekt sei aber nicht nur billiger als jenes vor drei Jahren, sondern auch ökologischer, erklärte der Gemeinderat von Wolhusen.