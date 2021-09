Nationale Vorlagen - Resultate der Abstimmungen auf einen Blick

Politologe Thomas Milic ordnet das Ergebnis in der Live-Sendung ein.

Allzu viel Spannung kam nicht auf am Abstimmungssonntag: Schon am frühen Nachmittag war klar, dass die 99-Prozent-Initiative scheitern wird. Am Ende sagte kein einziger Kanton Ja zur Initiative. 64,9 Prozent lehnten die Vorlage ab, die hohe Kapitaleinkommen stärker besteuern wollte. Den Live-Ticker zum Nachlesen gibts hier.