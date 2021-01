Seit dieser Woche ist klar: «Sex and the City» kommt zurück! Wir schauen auf Modemomente zurück, die für Stirnrunzeln gesorgt haben.

«Sex and the city»-revival :

«Sex and the city»-revival : Die absurdesten Outfits von Carrie Bradshaw und Co.

Für Fans der wohl berühmtesten New Yorker Clique gab es Anfang dieser Woche gute Neuigkeiten: Die Frauen von « Sex a nd t he City » kehren für eine Fortsetzung auf unseren Bildschirm zurück! In der Miniserie « Just Like That » wird beleuchtet, wo sich Carrie, Charlotte und Miranda jetzt befinden. Einziger Wermutstropfen: Samantha, gespielt von Kim Cattrall, wird nicht mehr dabei sein.

W ir freuen uns dennoch jetzt schon auf die kommenden Modemomente mit wunderschönen Roben und beneidenswerten Schuhsammlungen. Nebst modischen Highlights hat uns «S ex an d t he City » aber über die Jahre auch Looks gezeigt, die uns fragend zurückliessen. Wir lassen die schrägsten Outfits von Carrie Bradshaw & Co. Revue passieren.

Die einzige der Frauen, die wir hier leider nicht integriert haben, ist Charlotte. Ihre Outfits sind allerdings auch so spannend anzuschauen wie die aufsteigende Kohlensäure in einem Glas Mineralwasser.

1. Der Schwangerschafts-Fail

Lingerie-Look, XXL-Trägertop, kurze Jeans und ein Kopftuch ist zwar einer der gemässigteren Looks, in dem Carrie hier zum Brunch aufkreuzt. Das Outfit sollte eigentlich die Schwangerschaft von Sarah Jessica Parker verdecken. Das hat auch gut funktioniert, denn bei den vielen Elementen wissen wir gar nicht, wo wir hinsehen sollen.

2. Der missratene Abu-Dhabi-Look

Carrie schlendert in einem gewöhnungsbedürftigen Outfit über den Souk. imago/ZUMA Press

Klar, wir alle w ünschen uns toll a uszusehen , wenn wir unsere Ex-Lover treffen , wie damals Carrie mit Aidan im Film «Sex and the City 2». Aber das Dior-Shirt mit XXL-Tüll r ock und High-Heels ist auf dem Markt in Abu Dhabi etwa so fehl am Platz wie Nippelquasten in der Kirche.

Molly Rogers, eine der Kostümdesignerinnen aus dem « Sex and t he City » -Film, erklärt in einem Interview mit der «Los Angeles Times», wie das Outfit zu Stande kam: « D er Rock erinnerte uns an das T utu aus der Show. Ich bin dann ins Archiv gespurtet und habe ein Dior T-Shirt dazu kombiniert und wir sagten: ‹ Jetzt haben wir was ›.» Naja .

3. Der überladene Ankle-Boot-Look

Auch dieser Look ist getr e u nach Bradshaw’scher Regel total überladen. Das rote Wasserfalltop mit schwarzem Cardigan und weissem Tüll r ock könnten wir noch verzeihen. Aber über die weissen Ankleboots kommen wir einfach nicht hinweg. D a s Outfit s ieht ein bisschen so aus, als wäre ein Modefundus auf Carrie explodiert.

4. Mirandas trauriger Regenlook

Kaum eine der Frauen trägt Kleider aus der Männerabteilung so stilsicher wie Miranda. Wenn sie nicht in ihrer Anwaltskanzlei ist, zeigt sie sich gerne in Jeans -O veralls, die bei de n Zuschauenden n icht immer beliebt waren . Gegen die haben wir aber nichts. Jedoch b ei diesem Outfit müssen wir dem Modeblog « everyoutfitonsatc » r echt geben, wenn sie schreiben: « Mit Outfits wie diesen ist es ein Wunder, dass Miranda überhaupt Sex hatte. »

5. Samanthas Afro

I n den 90ern war die Gesellschaft nicht gerade darauf sensibilisiert, rassismuskritisc h zu denken . Doch wer sich in den vergangenen Monaten einen « Sex a nd t he City » -Marathon g egönnt hat, dem oder der wird wohl auch die eine oder andere u npassende Szene aufgefallen sein. Dazu gehört sicherlich auch Samanthas Afro.