Vermisstes Mädchen : Die achtjährige Mia ist wieder aufgetaucht – in der Westschweiz

Das achtjährige Mädchen Mia, das nach seiner Entführung in Frankreich tagelang von der Polizei gesucht worden war, ist in der Schweiz wieder aufgetaucht. Die Polizei in Sainte-Croix im Kanton Waadt hat Mia am 18. April gefunden.