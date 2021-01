Kindstötungen in der Schweiz

• In Uitikon ZH tötete eine 30-Jährige sich selbst und ihre beiden Zwillinge (4). Ein Passant fand die drei Leichen in einem Waldstück. Die Tat ereignete sich am 10. August 2020.

• Am 20. Januar 2019 misshandelte eine damals 30-jährige Frau in Bülach ZH ihren vierjährigen Sohn so schwer, dass er an den Folgen der Verletzungen starb. Sie hat ihn unter anderem mit einem Gürtel oder Kabel geschlagen. Im November 2020 wurde sie wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Wegen ihrer paranoiden Schizophrenie wurde sie zu einer stationären therapeutischen Massnahme verurteilt.