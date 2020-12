Corona-Risikogruppe : Die Ältesten infizieren sich am häufigsten

Die verletzlichste Bevölkerungsgruppe steckt sich am meisten mit dem Coronavirus an. Die Gründe sind unterschiedlicher Art.

Gefährdete Altersgruppe: In Alters- und Pflegeheimen kommt es zu vielen Ansteckungen. (Symbolbild)

Die über 80-Jährigen stecken sich klar häufiger an als die Bevölkerungsgruppe mit den zweimeisten Infektionen.

In der Altersgruppe der über 80-Jährigen gibt es die meisten Ansteckungen mit dem Coronavirus. Seit dem 9. November 2020 haben sich gemäss BAG-Statistik durchschnittlich 36 von 1000 Personen über 80 Jahren infiziert. Das sind klar mehr als bei den 20- bis 39-Jährigen, der Bevölkerungsgruppe mit den zweitmeisten Infektionen.

Zu vielen Ansteckungen kommt es in den Altersheimen. Darin sehen Expertinnen und Experten in der SRF-Sendung «10vor10» den Hauptgrund, weshalb sich die Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen am stärksten mit dem Virus infiziert.