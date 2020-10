In der Sendung sprachen Die Ärzte über die finanzielle Notlage, in der sich Musik- und Kulturbranche wegen Corona befindet.

«Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen»: So eröffnete die bekannte deutsche Punkrockband Die Ärzte am Freitagabend die tägliche Nachrichtensendung «Tagesthemen» in der ARD. Dazu spielten sie die Intro-Melodie der Sendung live im Studio ein.