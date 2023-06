Meiringen: Satanic Panic in Privatklinik

Nachdem im letzten Jahr bereits zwölf Fälle am Psychiatriezentrum Münsingen bekannt wurden, kommen nun weitere neun in der Privatklinik Meiringen dazu.

Laut der Verschwörungstheorie «Satanic Panic» werden Frauen von satanistischen Tätern in Ritualen misshandelt und ihre Gedanken programmiert. Doch nicht nur Patientinnen verfallen dem Irrglauben, sondern auch manche Therapeuten, welche die Patientinnen entsprechend behandeln. Im Frühling 2022 etwa wurden zwölf Fälle publik, die sich am Psychiatriezentrum Münsingen ereignet hatten.

Doch auch an anderen Berner Psychiatrien hielt der Glaube an satanistische Gewaltrituale Einzug: In der Privatklinik Meiringen kam es zu neun weiteren solcher Fehlbehandlungen, wie SRF berichtet. Im Auftrag der bernischen Gesundheitsdirektion (GSI) wurden die Patientendossiers aus den letzten zehn Jahren auf Begriffe hin untersucht, die mit der Verschwörungserzählung in Zusammenhang stehen.