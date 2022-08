Abstimmungen: Die AHV-Reform steht auf der Kippe

Die ausgearbeiteten Vorlagen haben an Zustimmung eingebüsst.

Die Befürworter wollen die Frauen von der Erhöhung des Rentenalters überzeugen, die Gegner wehren sich gegen den Vorwurf, Milliardenlücken in der Altersvorsorge zu riskieren.

Die zwei AHV-Vorlagen verlieren in der zweiten Umfragewelle an Zustimmung.

Am 25. September stimmt die Schweiz über einen neuen Anlauf des Bundesrats ab, die AHV zu reformieren . Und es dürfte knapp werden. Das zeigt die zweite Welle der Abstimmungsumfrage von Tamedia und 20 Minuten (siehe unten). Für den ersten Teil, die Zusatzfinanzierung, liegt der Ja-Anteil noch bei 54 Prozent, 43 Prozent sind dagegen. Knapper ist es beim AHV-Bundesgesetz, welches die Erhöhung des Rentenalters für Frauen beinhaltet: Hier liegt die Zustimmung noch bei 52 Prozent, während 47 Prozent dagegen sind.

Der Vorsprung des Ja-Lagers ist also geschmolzen. Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli-Koller, Co-Präsidentin des Ja-Komitees, sieht dies als Ansporn: «Wir wollen in den verbleibenden drei Wochen noch einmal Vollgas geben und die klaren Argumente deutlich darlegen.» Es gelte nun, die Stimmberechtigten zur Teilnahme an der Wahl aufzufordern und insbesondere die Unentschlossenen zu überzeugen.