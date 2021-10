Drei neue Ziele – Die Airlines kehren zurück – Flughafen Zürich gibt Winterflugplan heraus

Neu fliegt die Edelweiss auch Kilimandscharo in Tansania an.

Die Swiss und Edelweiss fliegen auch neue Ziele in Afrika und Mittelamerika an.

«Insgesamt sind für den kommenden Winterflugplan ab Zürich 145 Destinationen mit 43 Airlines geplant. Damit sind 80 Prozent der Airlines wieder zurück, die bereits vor der Pandemie den Flughafen Zürich angeflogen haben», schreibt die Flughafen Zürich AG in einer Medienmitteilung. Insgesamt werden gleich viele Ziele angeflogen, wie vor der Pandemie, wenn auch mit teilweise deutlich geringerer Frequenz.

Europa

Die bisher von Swiss saisonal angeflogenen Ziele Marseille und Palermo in Südeuropa sowie Thessaloniki, Sarajevo und Tirana auf dem Balkan werden neu auch in den Winterflugplan aufgenommen. Weiter werden auch Podgorica und und Tallin im Winter bedient.

Afrika

Wolltest du schon immer einmal den Kilimandscharo in Tansania sehen oder gar besteigen? Seit Mitte Oktober fliegt Edelweiss zwei neue Ziele in Tansania direkt an: Sansibar und Kilimandscharo werden den ganzen Winterflugplan hindurch bedient.