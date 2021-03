Die Polizei hat am Dienstag in Elsau ein geöffnetes Café geschlossen.

Das Café Diexer in Elsau war am Montag und Dienstag trotz der geltenden Corona-Massnahmen geöffnet. Am Eingang hing ein Zettel mit dem Vermerk «privates Treffen». Am Dienstagnachmittag wurde das Lokal, das österreichische Spezialitäten anbietet, im Auftrag der Zürcher Gesundheitsdirektion von der Polizei zwangsgeschlossen. Rund 20 Personen mussten weggewiesen werden, der Wirt wurde verzeigt.