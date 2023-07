Gefährlicher Stage-Dive am Openair Frauenfeld: das sagt der Veranstalter

Zuvor hört man in einem Video, wie der US-Rapper Ski Mask The Slump God den Unbekannten zum Sprung eingezählt.

Erschreckende Aufnahmen vom Openair Frauenfeld: Auf Tiktok kursieren derzeit Videos von einem Zwischenfall beim Konzert des US-Rappers Ski Mask The Slump God am Samstagabend. Sie zeigen, wie ein Unbekannter mit Anlauf von der South Stage springt und zu Boden stürzt. Zuvor zählte der Künstler den jungen Mann zum Sprung ein: «1, 2, 3», sagte er ins Mikrofon. Ein Teil des Publikums schüttelte hingegen den Kopf und warnte, dass die Hauptbühne zu hoch sei. Nach dem Sprung blieb der Mann kurz liegen, die Aufnahmen zeigen jedoch, wie er danach wieder aufstehen konnte.

Warst du am schon einmal am Openair Frauenfeld?

28-Jähriger stirbt nach Stagediving

2014 ging ein Stage-Dive in Solothurn tödlich aus: An einem Konzert der Hardcore-Band Terror in der Kulturfabrik Kofmehl stieg ein damals 28-jähriger Bankangestellter auf die 93 Zentimeter hohe Bühne, um in die Menge zu springen. Vom Publikum wurde er jedoch nicht richtig aufgefangen und stürzte zu Boden. Zwei Tage später erlag er im Spital seinen Verletzungen.