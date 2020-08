Datenpanne beim Bundesamt

«Die Alarmglocken hätten beim BAG schrillen müssen»

Die FDP verlangt vom BAG eine Erklärung, wie es zur Datenpanne kommen konnte. Auch der ehemalige Berner Kantonsarzt Jan von Overbeck sagt, der Fehler sei «gravierend».

Doch nicht so gefährlich: Eine Party im Hallenstadion in Zürich.

In Clubs passieren längst nicht so viele Ansteckungen, wie ursprünglich vom BAG kommuniziert.

Die Mehrheit der rückverfolgbaren Ansteckungen passiere in einem Club, in einer Bar oder einem Restaurant: Diese Zahlen des Bundesamts für Gesundheit veröffentlichte SRF am Freitag. Am Sonntag entschuldigte sich das BAG für die falschen Zahlen: Diese seien fehlerhaft und «einem falschen Ansteckungsort zugeordnet worden». Demnach steckten sich nur noch knapp vier Prozent der Corona-Fälle in Clubs, Bars oder Restaurants an. Hauptansteckungsort war plötzlich die Familie. Wie es genau zum Fehler kommen konnte, blieb offen.