Die Aliens haben «Fortnite» in Season 7 unter Kontrolle

Die neue Season in «Fortnite» läuft seit Dienstag.

Die siebte Season im zweiten Kapitel in «Fortnite» ist gestartet und hat die Insel auf den Kopf gestellt. Aliens haben die ganze Map unter ihre Herrschaft gebracht und stellen neue Risiken für die Spielerinnen und Spieler dar. Die neuen Bewohner haben keine guten Absichten auf der Insel. Sie fliegen mit kleinen UFOs herum, mit denen sie dich angreifen können. Die UFOs können dich auch aufsaugen und dich dadurch wegschleudern. Die Orte, die gerade von Aliens überfallen werden, sind durch den violetten Namen auf der Übersichtskarte ersichtlich. Sie können von Runde zu Runde variieren.

Die wohl grösste Veränderung ist das gigantische Mutterschiff, von dem man den Schatten auf der Karte sieht. Es ist riesig und bedeckt einen grossen Teil des Himmels. Ausserdem gibt es endlich wieder eine richtige Farm in «Fortnite», nämlich den «Corny Complex». Die «Frenzy Farm» wurde damals in der Season 4 entfernt. Seither gab es für Fans keinen richtigen Ersatz. Zudem findet man jetzt in der Mitte anstatt «The Spire», welcher durch die Aliens zerstört wurde, ein riesiges Loch.