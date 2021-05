ESC - «Die Alleinherrschaft der englischen Sprache ist zu Ende gegangen»

1 / 6 Gion’s Tears aus Fribourg hat am ESC den guten dritten Platz belegt. REUTERS/Piroschka van de Wouw Ein Professor für Europastudien sagt, dass der Erfolg von Gion’s Tears darauf zurückzuführen sei, dass er nicht auf Englisch gesungen habe. imago images/ANP Die italienische Rockband Maneskin holte sich den Sieg mit dem Titel «Zitti e buoni». imago images/TT

Darum gehts Der gute dritte Platz von Gion’s Tears am ESC führt ein Professor für Europastudien darauf zurück, dass dieser nicht auf Englisch gesungen hat.

Auch die Siegerband und die Zweitplatzierte sangen nicht auf Englisch.

Der Professor sagt: «Es ist die Zeit gekommen, die europäischen, romanischen Sprachen wieder mehr zu pflegen.»

Nach dieser Trendwende würden auch kulturelle Unterschiede wieder hörbar und dies sei begrüssenswert.

Die Leute hätten genug vom allgegenwärtigen Englisch.

Was am ESC vom Samstag in Rotterdam passierte, fällt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auf: Die drei Erstplatzierten haben ihre Beiträge alle nicht auf Englisch gesungen. Der Sieg ging an Italien mit Maneskin und dem Rocktitel «Zitti e buoni». Auf Platz zwei landete Frankreich vor der Schweiz, die mit Gion’s Tears aus Fribourg vertreten war. Maneskin sang auf Italienisch. Barbara Pavi sowie auch Gion’s Tears sangen ihre Beiträge in französischer Sprache. Und genau hier sieht Gilbert Casasus, Politologe und Professor für Europastudien an der Universität Fribourg, das Geheimnis des Erfolgs für diese ESC-Teilnehmer: «Es ist eine interessante Entwicklung sichtbar. Diese heisst: ‹Bitte nicht auf Englisch singen, das in der Vergangenheit immer bevorzugt wurde › .»

Es sei die Zeit gekommen, die europäischen, romanischen Sprachen wieder mehr zu pflegen. «Die erfeulichste Botschaft ist, dass die Alleinherrschaft der englischen Sprache zu Ende gegangen ist», so Casasus weiter. Nach dieser Trendwende würden auch kulturelle Unterschiede wieder hörbar. Dieser Gegentrend sei begrüssenswert. Den Ursprung dieses Gegentrends sieht Casasus in verschiedenen Aspekten, in denen Englisch allgegenwärtig ist, wovon aber viele Leute genug hätten. Beispiele für allgegenwärtiges Englisch sieht der Professor etwa «in der technische n Entwicklung , zum Beispiel in der Computerbranche, wo alles auf Englisch abläuft, oder in der neoliberale n Wirtschaftstheorie aus England und Amerika , die noch immer als einzig gültiges Modell verkauft wird » . « Wir sind aber nicht in einem Kulturraum aufgewachsen, in dem alles englisch oder amerikanisch ausgerichtet und bestimmt ist» , so der Experte weiter.

«Eine dritte europäische Sprache ist von Vorteil»

Casasus sagt weiter: «Heute geht man davon aus, dass man neben seiner Muttersprache und Englisch auch noch eine dritte europäische Sprache sprechen und verstehen sollte.» Darum freut er sich auch über die gute Platzierung von Gjon’s Tears, der in der Schweiz geboren wurde und dessen Eltern aus Albanien und dem Kosovo stammen. Aus Albanien erhielt die Schweiz am ESC denn auch von Jury und TV-Publikum je zwölf Punkte. Casasus will die Wurzeln des Sängers politisch aber nicht überbewerten: «Daraus sollten keine falschen Schlussfolgerungen gezogen werden.» Er sieht auch keinen politischen Grund dafür, dass die Schweiz beim ESC jahrelang auf der Verliererseite stand. Auch der Umstand, dass Grossbritannien am ESC keine Punkte erhielt, sieht Casasus nicht als Strafe für den Brexit. Grossbritannien sei vielmehr damit sanktioniert, dass dort der Handel in den vergangenen Wochen um 40 Prozent eingebrochen sei.

Casasus würde sich nun freuen, wenn die Schweiz beim ESC 2022 mit einem deutschen Text starten würde. «Die Schweiz ist mit ihrer Sprachenvielfalt sehr privilegiert und ich bin davon überzeugt, dass es bei Zuhörern in anderen Ländern gut ankommt, wenn der Sänger seine Herkunft wiedergibt und die Identität der Texte, die er singt, bei den Hörern unter die Haut gehen.»