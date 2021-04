Kritik an Behörden : «Die Altersheime hat man vergessen»

In der Pandemie sollten die Alters- und Pflegeheime eigentlich besonders geschützt werden. Nun zeigt eine grosse Umfrage das Gegenteil.

Eigentlich wurde ihnen von Bund und Kantonen besonderer Schutz in der Pandemie versprochen. Doch nun sagen viele Führungskräfte von Alters- und Pflegeheimen, dass sie sich in der Krise von den Behörden ignoriert, zum Teil sogar schikaniert gefühlt hätten. In einer Umfrage der Tamedia-Zeitungen geben 42 Prozent der Befragten an, dass sie von den Behörden gar nicht oder zu wenig unterstützt worden seien. «Uns hat man im Regen stehen gelassen», heisst es.