Aarau : «Meiden Sie bitte die Altstadt» – Paket löst Grosseinsatz in Aarau aus

Die Altstadt von Aarau wurde am Freitagmittag teilweise abgesperrt. Grund dafür ist ein verdächtiges Paket, das in einer Geschäftsliegenschaft gemeldet worden ist.

In der Altstadt von Aarau läuft am Freitagmittag ein Polizeieinsatz.

Ein News-Scout berichtet am Freitagmittag, dass in Aarau «die ganze Altstadt evakuiert» worden sei. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage, dass in der Pelzgasse in einer Geschäftsliegenschaft ein verdächtiges Paket gemeldet worden ist. Dem Empfänger des Pakets sei dieses suspekt vorgekommen. Ein Augenschein der Polizei habe diesen Verdacht erhärtet, wie es weiter heisst. Die Umgebung der Liegenschaft ist teilweise evakuiert worden. Die Kantonspolizei Aargau bittet die Bevölkerung, die Altstadt zu meiden.