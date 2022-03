Mutter B.A. (32) getötet – «Die am Tatort anwesenden Kinder brauchen jetzt Geborgenheit»

In einer Wohnung in Rapperswil-Jona hat die Polizei am Samstag eine tote Frau aufgefunden. Der Ehemann, ein 35-jähriger Kosovare, wurde festgenommen. Zum Tathergang und Motiv kann die Kantonspolizei St. Gallen noch keine Angaben machen. Zum Tatzeitpunkt befanden sich drei Kinder in der Wohnung. Das jüngste Kind ist ein Baby, das zweite Kind ist im Kindergartenalter. Die Pflegetochter des Paares soll 15 Jahre alt sein. Thomas Knecht, Leitender Arzt der Forensischen Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden, ordnet die Tat für 20 Minuten ein.