Spengler Cup: Die Ambri-Spieler jubelten zu früh

Der Final gegen Sparta Prag war an Drama kaum zu überbieten.

Was war das für ein Drama in Davos: Ambri gewann erstmals den Spengler-Cup – und wie! Zuerst hatten die Leventiner lange geführt, aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert. Dann hatten die Tessiner in der Verlängerung zweimal den Sieg auf dem Stock, es sollte nicht sein. Und im Penaltyschiessen wurde es nochmals dramatisch.