US-Truppenabzug Afghanistan : «Die Amerikaner verschwinden, ohne sich zu verabschieden»

Die USA ziehen sich aus Afghanistan zurück. 90 Prozent der Truppen sind bereits abgezogen, sagt das Pentagon. Die Art und Weise, wie das geschieht, sorgt für Kritik.

90 Prozent der in Afghanistan stationierten Truppen sind bereits abgezogen.

Die Amerikaner verliessen Bagram in der Nacht auf den 3. Juli.

Und dann waren sie nicht mehr da: Ein afghanischer Soldat steht einsam am verlassenen US-Stützpunkt Bagram.

US-Präsident Joe Biden will bis Ende August alle Truppen aus Afghanistan abgezogen haben.

Trotz des Vormarschs der Taliban in Afghanistan schreitet der Abzug der US-Truppen aus dem Land voran. Der Abzug sei zu mehr als 90 Prozent abgeschlossen, teilte das Pentagon am Dienstag in Washington mit. Die Menge des bislang ausgeflogenen Materials entspreche mehr als 980 Ladungen von C-17-Transportflugzeugen.