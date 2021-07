Joe Biden in Florida : «Die Angehörigen gehen durch die Hölle»

Nach dem Einsturz des zwölfstöckigen Gebäudes in Miami, Florida, werden noch immer fast 150 Menschen vermisst. US-Präsident Joe Biden hat die Unglücksstelle besucht und mit Überlebenden und Angehörigen gesprochen.

Zuvor hatte sich Biden in der Nähe der Unglücksstelle in Surfside von Behördenvertretern über den aktuellen Stand des Rettungseinsatzes informieren lassen. Die Zahl der in den Trümmern geborgenen Todesopfer liegt inzwischen bei 18 – darunter auch zwei Kinder. Fast 150 Menschen gelten noch als vermisst. Befürchtet wird daher, dass sich die Zahl der Toten noch deutlich erhöhen dürfte. Die Bergungsarbeiten liefen seit einer Woche rund um die Uhr. Am Donnerstagmorgen wurden die Sucharbeiten aber wegen der Sorge um die Stabilität des noch stehenden Gebäudeteils zunächst unterbrochen.