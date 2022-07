Wohntrend: Runde Möbel sind 2022 besonders beliebt

Nach vielen Jahren, in denen der Trend eher zu harten Kanten und geraden Linien ging, sind Möbel mit abgerundeten Kanten gerade überall: in Einrichtungsmagazinen, bei Instagram und Pinterest. Was noch vor kurzem als altertümlich oder überholt galt, ist jetzt wieder sehr in. Die britische «Vogue» gibt dem Trend zu kurvigen Möbeln einen neuen Namen: Puffy Furniture (auf Deutsch klingt das sehr viel weniger herzig: aufgedunsene Möbel).