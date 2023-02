Zürich: «Die Angst darf nicht gewinnen» – jetzt begleiten Freiwillige die Dragqueens

Via Instagram sucht sie nun freiwillige Helferinnen und Helfer. In Zukunft sollten die Künstlerinnen und Künstler die im «Konfetti Klatsch» auftreten, die Möglichkeit erhalten vom Zuhause bis zum Club begleitet zu werden.

Den Aufruf gestartet hat Cat Lechat, die Gründerin von «Konfetti Klatsch». Nachdem sie am Montag von der Attacke erfahren hatte, entschied sie sich, via Instagram freiwillige Helferinnen und Helfer für einen Begleitservice zu suchen. In Zukunft sollten die Künstlerinnen und Künstler, die im «Konfetti Klatsch» auftreten, die Möglichkeit erhalten, von zu Hause bis zum Club begleitet zu werden. «Es kann nicht sein, dass die Angst gewinnt und die Drags sich nicht mehr aus dem Haus trauen», meint Cat.