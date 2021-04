Eskalation auf Schalke  - «Die Angst in seinen Augen werde ich nicht vergessen»

Schalke 04 spielt in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga.

Der Abstieg des FC Schalke war durch ein 0:1 bei Arminia Bielefeld am Dienstagabend besiegelt worden . Die Mannschaft erreichte gegen 1.30 Uhr die heimische Arena, von wo die Spieler jeweils die Heimfahrt antreten sollten. Laut Polizei wurde das Team von 500 bis 600 Anhängern empfangen und zum Teil mit «massiven Aggressionen» konfrontiert. Es flogen Eier, Spieler flohen und es soll zu Tritten gegen Profis gekommen sein.

Am Donnerstag hat sich Teammanager Gerald Asamoah zu Wort gemeldet. «Ich selber bin nicht geschlagen worden», schilderte Asamoah seine Erlebnisse. Der ehemalige Nationalspieler ergänzte jedoch: «Ich habe verschiedene Bilder im Kopf. Ein Mitarbeiter lag auf dem Boden und wurde getreten.» Ausserdem sprach er über den schockierten Co-Trainer Mike Büskens: «Bujos Angst in den Augen werde ich nicht vergessen», so Asamoah.