Stadtzürcher sagen Ja zum Velotunnel - «Die Annahme des Velotunnels bedeutet eine symbolische Zäsur»

Mit rund 61,5 Prozent Nein-Stimmen wur d e d ie I nitiative «Mehr Geld für Familien» abgelehnt. «Die Initiative hat eine Abfuhr erlitten in einer Deutlichkeit, die ich nicht erwartet habe», sagte SP-Sicherheitsdirektor Mario Fehr.

«Der Velotunnel ist ein wichtiges Projekt für die Stadtzürcher Velopolitik», sagte AL-Stadtrat Richard Wolff am Sonntag vor den Medien.

Während in der Stadt Zürich alle Vorlagen angenommen wurden, lehnte die Stimmbevölkerung zwei der drei Vorlagen im Kanton klar ab.

In der Stadt Zürich wie auch im Kanton Zürich hat die Stimmbevölkerung am Sonntag jeweils über drei Vorlagen abgestimmt.

Der Stadttunnel wurde in den 1990er-Jahren als Vorinvestition zum geplanten Ausbau des Nationalstrassennetzes erstellt und seither im Rohbau belassen. Nun soll unter dem Zürcher Hauptbahnhof ein über 400 Meter langer und rund sechs Meter breiter Velotunnel entstehen. Der Ausbau kostet fast 28 Millionen Franken. Der Baubeginn ist für das Jahr 2022 geplant.

«Der Vorstoss wird die Kinder- und Jugendpartizipation deutlich stärken»

Auch zu einer neuen und modernen Gemeindeordnung hat das Stadtzürcher Stimmvolk mit 75,2 Prozent deutlich Ja gesagt. Der sogenannte Jugendvorstoss als Teil der Totalrevision der Gemeindeordnung wurde damit ebenfalls angenommen. «Dieser wird die Kinder- und Jugendpartizipation deutlich stärken», sagte Stadtpräsidentin Corine Mauch. Zukünftig kann eine Versammlung von mindestens 60 Jugendlichen, die zwischen 12 und 18 Jahre alt sind und in der Stadt Zürich wohnen, mit Mehrheitsbeschluss ein Postulat beim Gemeinderat einreichen.

2018 wurde im Kanton Zü rich ein neues Gemeindegesetz eingeführt. Diese s erfordert auch Anpassungen von verschiedenen städtischen Rechtsgrundlagen. So muss auch die Verfassung der Stadt Zürich angepasst werden. Die aktuelle Gemeindeordnung stammt aus dem Jahr 1971 und wurde seither bereits über 50 Mal geändert. Laut dem Stadtrat weist sie teilweise inhaltliche Lücken, sprachliche Unklarheiten und einen nicht mehr zeitgemässen Aufbau auf.

Zwei kantonale Vorlagen klar abgelehnt

Im Kanton Zürich wurden am Sonntag über drei Vorlagen abgestimmt. Mit rund 61,5 Prozent Nein-Stimmen hat das Zürcher Stimmvolk die EDU-Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» abgelehnt. «Die Initiative hat eine Abfuhr erlitten in einer Deutlichkeit, die ich nicht erwartet habe», sagte SP-Sicherheitsdirektor Mario Fehr vor den Medien. Der Regierungsrat sei aber nach wie vor offen für bedarfsgerechte Hilfe und gezielte Entlastungen. Die EDU wollte mit der Initiative die Kinder- und Ausbildungszulagen erhöhen. Konkret sollten diese um 50 Prozent höher sein, als der Bund als Minimum vorschreibt.