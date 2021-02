Das BAG meldete am Donnerstag 1765 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Es war ein erneut vergleichsweise tiefer Wert. Doch in der Romandie nehmen die Ansteckungen bereits wieder zu. Im Wallis, dem Kanton Jura, Genf, der Waadt und Freiburg gibt es gemessen an der Bevölkerung die meisten Neuansteckungen. Auch die Reproduktionszahl liegt dort wieder über 1. Heisst, ein Infizierter steckt mehr als eine weitere Person an.